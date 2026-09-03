Luarca homenajea a "Estremera" con una exposición de sellos, monedas y coleccionismo

El Grupo Filatélico y Numismático "Río Negro" de Luarca rinde homenaje con una exposición a quien fue cronista oficial del concejo, Juan Antonio Martínez Losada "Estremera", fallecido en 2024. La muestra reunirá colecciones de los socios y se inaugurará este viernes, 4 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala Portizuelo del Círculo Liceo de Luarca.

En ella se podrán contemplar colecciones de sellos, teléfonos, pins, navajas asturianas y monedas, entre otros objetos, que podrán disfrutarse hasta el 12 de septiembre, de 19.00 a 20.30 horas.

"Fue una figura culturalmente fundamental en el concejo de Valdés a finales del XX y principios del XXI", resume Orlando Pérez, presidente del Grupo Filatélico y Numismático "Río Negro”, que subraya que se le debía este homenaje, que se organiza con la colaboración del Ayuntamiento.

Para completar el tributo a Estremera, el grupo también ha elaborado un sello personalizado con su fotografía y una tarjeta postal prefranqueada.

"Él coleccionaba sellos, monedas, billetes, pins, objetos de porcelana, relojes antiguos, plumas, de todo. Y lo tenía muy bien organizado", recuerda Orlando Pérez, presidente del Grupo Filatélico y Numismático "Río Negro".

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Pérez destaca también la trayectoria de Martínez Losada en la vida cultural de Valdés. "Fue 40 años profesor aquí en el instituto, fue concejal del Ayuntamiento y fue el que reflotó los carnavales aquí en Luarca", señala. También le atribuye un papel en la puesta en marcha de la Escuela de Idiomas y en la creación de los cursos de cultura popular, además de recordar que fue cronista oficial de Luarca y presidente del Grupo Filatélico.