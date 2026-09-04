Valdés inicia en Leiján el soterramiento de los contenedores de reciclaje con una inversión de 10.000 euros
Las siguientes actuaciones se realizarán el año que viene en Barcia y Barcellina y el Ayuntamiento espera extenderlo a otras zonas del concejo
Los contenedores de reciclaje empiezan a desaparecer de la vista en algunos pueblos de Valdés. El Ayuntamiento está ultimando en Leiján la primera actuación de un plan de soterramiento de contenedores de reciclaje que continuará en Barcia y Barcellina y que busca mejorar tanto la imagen como las condiciones de los espacios públicos en estos pueblos.
La obra de Leiján, que se encuentra en su fase final, supone una inversión de 10.000 euros con cargo al presupuesto municipal
El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, señala que el objetivo es "mejorar el espacio público" en unos pueblos que "crecen en población y, por tanto, demandan más y mejores servicios públicos".
Los trabajos tendrán continuidad en 2027, cuando está previsto realizar una actuación similar en Barcia y Barcellina, concretamente en la plaza de La Castellana.
El alcalde destaca que los contenedores soterrados permiten "aumentar la higiene al combatir los olores" y, al mismo tiempo, conseguir "entornos más estéticos y cuidados".
El Ayuntamiento pretende continuar con este tipo de actuaciones en otras zonas del concejo, dentro de la apuesta por mejorar los espacios públicos de los núcleos.
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