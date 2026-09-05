Allá hacia donde vamos

Que Asturias fue un día un paraíso ye una verdad incontestable.

Y bien palpable, que todavía lo es. Podemos verlo al instante.

Que a nosotros nos tocó ser de ese paraíso guardianes ye otra verdad como un puño.

Y por eso, una verdad de esas que pueden llegar a mancáte.

El camino que seguimos me parece lo más preocupante.

Como turismo de calidad nos lo venden.

Pero esa calidad, ¿quién la mide? ¿Y con base en qué?

Aparentemente no hay otra medida que la puramente contable. O, al menos, esta ye la que más puede.

Tanto tienes, tanto vales. Asturias está en venta.

¿Al mejor postor? No. Al que más pasta amase.

Si está podre de ella, ye el que más papeletas tiene en la rifa. Y sin ningún rifirrafe.

Al dinero nadie le tose, nadie le hace ascos, nadie le hace feos. Ye así. Y no habría problema, si no fuese porque, a la vez, barre y se lleva consigo, al destierro o al olvido, a todo aquel que la apuesta no iguale.

Todo lo que está en venta, desde el inmueble hasta el pincho, se encarece por efecto de esta supuesta panacea a nuestros males.

Por esta apuesta de futuro equivocada.

Y los servicios, de una enormidad inabarcable.

Impuestos, tasas, tributos, contribuciones especiales vienen después.

Y los guardaninos, los originarios habitantes, se aterran sólo con verlos los membretes oficiales.

Voy jodete y no hay escape.

Y rezarían a los santos.

A aquellos que en otro tiempo nos salvaron de otras cuitas que parecían similares.

Rezarían para que de esta también vinieran de nuevo a salvarles.

Pero a los santos los frenan.

Los ocultan.

Los destierran.

Los silencian.

Y, si ocasión se les diera, los volverían a hacer mártires.

La misma marea de antes.

Llega con su propia fuerza, con sus modos, con sus claves.

Si hay que meixar, uno meixa.

Allá donde esté.

Donde cuadre.

Sin mirar sobre quién siquiera.

Que mirar ye de pusilánimes.

Y así el paraíso queda sin procesiones y sin guardianes.

Los pocos que quedan se acoquinan, cobardes, meixaos y sin alzar la queja.

No sea que don dinero ladre.

Y venga a comprar también las últimas libertades.

Y haya que pedir permiso y vez pa cantar.

O pa enamorarse.

Siempre fueron tristes aquí las tonadas y cantares.

Ojalá que sea esta vez por nada.

Ya quisiera equivocáme.