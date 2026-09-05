Luarca recuerda a “Estremera” con una exposición de coleccionismo: reúne sellos, monedas y más de un centenar de teléfonos clásicos

El Grupo Filatélico y Numismático “Río Negro” de Luarca inauguró este viernes en el Círculo Liceo una exposición dedicada a Juan Antonio Martínez Losada, “Estremera”, quien fuera cronista oficial del concejo, profesor de Historia del Arte y una figura estrechamente ligada a la vida cultural luarquesa, fallecido en 2024.

La muestra, instalada en la Sala Portizuelo del Círculo Liceo de Luarca, reúne 28 paneles verticales con colecciones de filatelia y tarjetas postales, además de varias vitrinas y una mesa en las que se despliega una representación del amplio universo del coleccionismo. Una variedad que no es casual. “Era lo que hacía Juan Antonio, que coleccionaba de todo”, explicó Orlando Pérez, presidente del Grupo Filatélico y Numismático “Río Negro”.

Entre los contenidos filatélicos figura una colección dedicada a la coronación de Jorge VI, con sellos de las colonias británicas y de la Commonwealth de aquel momento. También se puede contemplar una colección de Correo Polar, centrada en las campañas antárticas españolas y sus diferentes expediciones, así como otra dedicada a la historia postal, con matasellos de la denominada rueda de carreta. La muestra reúne más de sesenta de estas piezas, correspondientes a los numerales de las distintas capitales de provincia.

El recorrido se detiene también en una pequeña selección de tarjetas postales antiguas de Luarca, anteriores a 1905, y en colecciones como la dedicada a la historia del Reino de Asturias a través de los sellos y los trajes regionales españoles.

Además hay una vitrina con navajas artesanas asturianas de Taramundi y Santalla, otra con pins relacionados con sellos y una selección de monedas. Entre estas últimas figuran cuarenta denarios romanos e ibéricos y monedas correspondientes al reinado de Juan Carlos. Y, ocupando una vitrina y una mesa, una colección de más de un centenar de teléfonos móviles clásicos de los años noventa y comienzos de los 2000, una de las partes más curiosas de la exposición.

Durante la inauguración también se presentó una tarjeta postal prefranqueada, con un diseño de Ernesto García y el sello dedicado a Juan Antonio Martínez Losada "Estremera" en la parte posterior.

Pero detrás de las piezas está, sobre todo, la figura a la que la exposición quiere rendir tributo. Juan Antonio Martínez Losada fue presidente del Grupo Filatélico y Numismático “Río Negro”, pero su vinculación con Luarca y con la cultura local fue mucho más amplia. “No sólo por el coleccionismo, que eso sería anecdótico”, señaló Orlando Pérez, que destacó sus cuarenta años como profesor catedrático de Historia del Arte en el instituto, así como su participación en numerosas asociaciones y su implicación en la vida cultural del concejo.

Pérez recordó también su etapa como concejal de Cultura, durante la que impulsó la creación de la Casa de Cultura de Luarca y trabajó en la recuperación y potenciación de los carnavales de la villa. A su trayectoria vinculada a la cultura se suman la creación de la Escuela de Idiomas en Luarca, los cursos de Cultura Popular y su nombramiento como cronista oficial.

“Es una persona muy, muy querida en el pueblo”, resumió Pérez, que definió la exposición como un homenaje modesto nacido desde el mundo del coleccionismo, pero también como una muestra “muy digna”.

La concejala de Cultura, Clara García, incidió precisamente en esa capacidad de los objetos reunidos para conservar historias. “Juan Antonio fue una persona muy vinculada a nuestra villa, a nuestra cultura y a la divulgación de nuestra historia. Su pasión por la filatelia y el coleccionismo nos permite hoy acercarnos a un mundo lleno de pequeñas piezas que, en realidad, guardan grandes historias”, señaló.

Para García, la exposición supone además una forma de prolongar el recuerdo de “Estremera”. “Esta exposición es también una manera de mantener vivo su recuerdo, de reconocer su trayectoria y de compartir con vecinos, visitantes y aficionados una parte de ese patrimonio cultural que muchas veces se encuentra en objetos pequeños: sellos, monedas, documentos y piezas que nos hablan de otras épocas y de otras personas”, afirmó.

La edil agradeció especialmente la implicación del Grupo Filatélico y Numismático “Río Negro”, el Círculo Liceo de Luarca, los coleccionistas participantes y todas las personas que han colaborado en una exposición que convierte durante estos días las aficiones de “Estremera” en una particular forma de recordar su figura.

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La exposición podrá visitarse hasta el 12 de septiembre, de 19.00 horas a 20.30 horas.