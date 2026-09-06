Adiós al Parque de la Vida de Luarca: su impulsor se plantea el cierre definitivo

El Parque de la Vida de Luarca, referente de divulgación científica y turismo en el occidente asturiano, tiene previsto pausar su actividad el próximo 27 de septiembre. Su fundador y director, Luis Laria, no descarta el cierre definitivo de este espacio de casi dos hectáreas ubicado en La Mata, en la capital del concejo valdesano.

La decisión responde al abandono y la desconsideración de las instituciones que tienen a su cargo la promoción turística. Los promotores de la iniciativa aseguran que el conflicto no es de índole económica, pues la entidad no recibe ni solicita ayudas públicas.

Esta paralización compromete un motor educativo dotado de planetario, rutas botánicas y salas de biología o astronomía. Además, frena de forma drástica su labor de rescate, atención y recuperación de fauna silvestre. Si el cese resulta permanente, su patrimonio museístico, según ha podido saber este periódico, será cedido a centros científicos nacionales e internacionales.