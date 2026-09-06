La Favorita de Xuan Bello se asienta en Luarca: "Estamos contentos con la acogida; hay un público interesado que viene a propósito"

El Ayuntamiento de Valdés hace un balance positivo de la tercera edición de "La Favorita de Xuan Bello", el Festival de Arte, Palabra y Territorio que reúne poesía, música, danza, performance, arquitectura efímera, arte sonoro e instalación.

Este año se cambió el formato apostando por una única ubicación en la plaza Carmen y Severo Ochoa. Su primera noche, la del viernes, sirvió de tributo al escritor asturiano. Con la poesía de Bello como telón de fondo, tuvo lugar una propuesta artística con el fuego, la música y la queimada de protagonistas.

"Estamos muy contentos. La del viernes fue una noche mágica", señala la concejala de Cultura, Clara García sobre la primera actividad. Aplaude también la respuesta del público: "Contamos con un público interesado y fiel, que viene para asistir a la programación, pero, también, al celebrarse en la calle y al aire libre mucha gente que pasa se queda", señala García.

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La Favorita de Xuan Bello cuenta con financiación del Ayuntamiento de Valdés y el patrocinio del Principado. Desde el Consistorio destacan la importancia de mantener vivo el espíritu con el que nació la cita y su vinculación con Bello: "La Favorita es ya una parte de la identidad cultural de Luarca. Es un festival diferente, que entiende la cultura como una experiencia que se construye en contacto con el territorio".