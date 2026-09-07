Luarca planta cara a sus edificios en ruinas: nuevas órdenes de ejecución y andamios gratis para rehabilitar

El Ayuntamiento de Valdés prepara nuevas órdenes de ejecución para edificios y fachadas en mal estado del casco urbano de Luarca. La actuación se centrará ahora en inmuebles de las calles Rivero y Párroco Camino, después de que durante el mes de agosto se hayan enviado requerimientos a propietarios de edificios situados en la zona del puerto para que acometan las labores de conservación y mantenimiento que les corresponden.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, explica que el Ayuntamiento lleva "años trabajando de manera muy intensa" en la lucha contra las ruinas y los edificios deteriorados. El objetivo, señala, es ir actuando por diferentes zonas del casco urbano y requerir a los propietarios para que reparen los inmuebles que presentan problemas de conservación.

Las nuevas órdenes se sumarán a las actuaciones anunciadas anteriormente en la plaza Alfonso X y el barrio de la Pescadería. En el caso del puerto, algunos propietarios ya han aceptado los requerimientos municipales y han comenzado los trabajos.

"Ahora mismo la idea que mantenemos es todavía, antes de acabar el año presente, incidir en otros sectores del casco urbano", apunta Pérez.

Más de treinta

El alcalde cifra en más de treinta los edificios en mal estado o ruinosos que se han conseguido retirar o mejorar en los últimos siete años. La cifra incluye tanto inmuebles rehabilitados como demolidos. "Cuando hablamos de treinta situaciones que se han mejorado, hablamos de edificios rehabilitados o demolidos", explica.

Las órdenes de ejecución contemplan un procedimiento en tres pasos. En primer lugar, el Ayuntamiento requiere al propietario que realice las reparaciones necesarias atendiendo a criterios de salubridad, seguridad y ornato, entendido este último como la estética exterior del edificio.

Si el propietario no atiende el requerimiento, el Ayuntamiento puede recurrir a las multas coercitivas. Según Pérez, en estos casos "rápidamente los propietarios activan la maquinaria para evitar las multas coercitivas". Existe además una tercera vía, la ejecución subsidiaria, mediante la cual el Ayuntamiento acometería directamente las obras y posteriormente repercutiría su coste al propietario. El regidor señala que el Consistorio "nunca se vio obligado a llegar" a este último procedimiento.

Ventas

La actuación municipal, sostiene el alcalde, también está provocando un movimiento en el mercado inmobiliario en inmuebles que permanecían en mal estado. En algunos casos, los propietarios que no pueden asumir las rehabilitaciones y optan por vender los edificios, lo que permite la llegada de nuevos propietarios dispuestos a acometer las obras.

"Esto también está llevando a que haya un movimiento inmobiliario en edificios en mal estado y han surgido hoteles y otras experiencias económicas con otros propietarios", afirma Pérez. En este sentido, pone como ejemplo el Hotel Gayoso, que ha cambiado de propietario y se encuentra ahora en manos de unos nuevos titulares que "están trabajando en un proyecto de rehabilitación".

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El Ayuntamiento también ha eliminado la tasa por la colocación de andamios en la vía pública cuando estos se utilizan para restaurar una vivienda. "Cualquier colocación de andamio en la vía pública para restaurar una vivienda es a cero euros", destaca el alcalde. Una medida que, según Pérez, pretende reducir las cargas para quienes acometen obras y "ayuda mucho" a incentivar el mantenimiento y la reparación de las propiedades.