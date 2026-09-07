Seis propuestas escénicas y una función benéfica a favor de la lucha contra el cáncer: llega la IV Muestra de Teatro de Valdés

Cuenta atrás para la IV Muestra de Teatro de Valdés, una cita organizada por Teatro El Hórreo, en colaboración con el Ayuntamiento de Valdés y la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (Feteas ). El programa comienza este martes, 8 de septiembre, e incluye seis funciones teatrales. La última correrá a cargo del grupo anfitrión y será especial porque recaudará fondos para la Asociación Española contra el cáncer.

Las funciones tendrán lugar en el salón de actos del instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca y tendrán un horario único: todas comenzarán a las 20.00 horas. De martes a sábado habrá entrada libre hasta completar aforo y, el domingo, al tratarse de una función benéfica, se ha establecido un precio de 7 euros.

Acercar el teatro

La concejala de Cultura, Clara García, destaca que "esta muestra es una magnífica oportunidad para acercar el teatro a nuestros vecinos y vecinas, pero también para poner en valor el enorme trabajo que realizan los grupos de teatro aficionado de Asturias". En este sentido, expone que desde el Ayuntamiento "queremos seguir apoyando la cultura y generando espacios para que el público pueda disfrutar de propuestas teatrales diversas y de calidad".

La programación comenzará el martes 8 de septiembre, con Teatro Kumen, que representará "Los cuernos de Don Friolera". El miércoles 9 será el turno de Teatro Carbayín, con "El disparate", mientras que el jueves 10 Maliayo Teatro pondrá en escena "Los colores del miedo".

El viernes 11, Santa Bárbara Teatro presentará "Camín de Santiago", y el sábado 12 será el turno de Crea Escena Manzanares, con la obra "Entre mujeres".

La muestra concluirá el domingo 13 de septiembre con la citada función benéfica, que correrá a cargo de Teatro El Hórreo de Luarca, que representará "Que nos quiten lo bailao".

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"Queremos animar a toda la ciudadanía a participar y llenar el salón de actos durante estos días. Además de disfrutar de buenas obras y de apoyar a nuestros grupos teatrales, tendremos la oportunidad de cerrar la muestra colaborando con una causa tan importante como la lucha contra el cáncer", defiende la edil de Cultura.