"No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida", sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero

"No quiero subvenciones. El Parque de la Vida es un equipamiento solvente y no quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración absoluta que las administraciones no lo promocionen. No les cuesta ni un solo euro". Es la reflexión del responsable de este museo valdesano, el naturalista Luis Laria, tras anunciar hace unos días un cierre indefinido del centro que se podría transformar en definitivo. De momento, hará un parón de tres meses, desde el 27 de septiembre hasta enero, cuando anunciará si el cierre pasa a ser definitivo.

Laria agradece los cientos de mensajes y llamadas que ha recibido estos días ofreciéndole apoyo para mantener la actividad en La Mata. "Me ha sorprendido, la respuesta ha sido espectacular de gente española y de fuera", señala, al tiempo que deja claro que el Parque de la Vida no atraviesa por ninguna dificultad económica, pero sí hace una llamada de atención sobre la falta de respaldo por parte de las Administraciones.

Dos accidentes graves

En este sentido, Laria explica a LA NUEVA ESPAÑA que este año sufrió dos accidentes, el primero en coche yendo a dar una charla divulgativa y, el segundo, en el propio parque, podando árboles. "Me pude haber matado y eso me ha hecho pensar porque tengo 66 años y llevo cotizando desde los 14 años. En los últimos diez años no he tenido una sola semana de vacaciones", señala.

Este esfuerzo personal contrasta con el escaso apoyo que dice recibir. Entre los problemas enumera varios. El primero es su labor de recuperación de animales, que, dice, le supone muchos choques con los responsables de la administración. "He llegado a recibir amenazas", subraya. En segundo lugar la insignificante promoción que a su juicio tiene el parque a nivel municipal y autonómico, pese a ser un recurso que atrae anualmente a cientos de visitantes.

"No les cuesta ni un solo euro y no lo promocionan", señala, al tiempo que recuerda que en su día donó sin pedir nada a cambio su prestigiosa colección de calamares gigantes al Ayuntamiento de Valdés. Una muestra tasada en 600.000 euros y que recibió múltiples ofertas. Sin embargo, siempre tuvo claro que debía permanecer en Valdés. Se queja también del mal estado de la carretera de acceso al parque o de que lleve años esperando por una señalización específica para que los turistas lleguen sin perderse al equipamiento.

Preguntado por esta situación, el alcalde valdesano, Óscar Pérez, deja claro que consideran el Parque de La Vida como "un recurso de máxima trascendencia para Valdés y estamos abiertos a escuchar todas las ideas y propuestas de Laria para mantener una actividad que consideramos muy importante".

Firma de un convenio

Señala el primer edil que el parque científico "recibe el mismo tratamiento que La Fonte Baxa o el museo del Calamar Gigante; con información en web municipal, la oficina de Turismo y con su presencia en Fitur año tras año". Con todo, señala que para poder caminar hacia una colaboración pública-privada con este equipamiento de titularidad privada es necesario firmar un convenio. Un planteamiento que el Ayuntamiento ya formuló al propio Laria: "Seguimos tendiéndole la mano para la firma de un convenio de que potencie el equipamiento mediante colaboración público-privada pero hasta la fecha no ha mostrado interés".

Sobre el asunto de los accesos a La Mata, precisa Óscar Pérez que esa vía se usó para ejecutar la concentración parcelaria de la zona y ahora, tras la finalización de los trabajos, "se procederá a su renovación con aglomerado en caliente". Esta intervención está ya en licitación. Esta información, añade el Gobierno local, se comunicó al Parque de La Vida y a los vecinos de la zona hace semanas.

Por último, sobre la señalización del Parque de la Vida en la N-634, recuerda el Consistorio que es un asunto que compete a Carreteras. "En los caminos municipales dicha instalación está debidamente señalizada", añade.

Noticias relacionadas

A mediados de mes tendrá lugar una reunión entre Laria y el Gobierno de Valdés en la que podrían solucionarse algunas de estas cuestiones. Laria deja claro que su decisión de cesar o continuar "depende de que se promocione el parque y esté presente donde debe estar". En este sentido, reivindica "colaboración, sensatez y trabajo conjunto para fomentar el territorio". Si las aguas no vuelven a su cauce, el Parque de la Vida cerrará para siempre y sus valiosas colecciones podrían acabar formando parte de los fondos de museos nacionales o internacionales.