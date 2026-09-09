Recta final para la matrícula en los cinco ciclos formativos del instituto de Luarca, que van de electromecánica de vehículos a soldadura

El Instituto Carmen y Severo Ochoa, de Luarca, mantiene abierto hasta este viernes el plazo ordinario de matrícula para sus ciclos formativos de Formación Profesional. El director del centro educativo, Jesús Fernández "Susi", anima a los interesados a sumarse a una oferta que cuenta con cinco ciclos de grado medio. "Los ciclos ya asentados desde hace años en el centro están experimentando un alza en la matrícula en los últimos cursos", subraya el docente.

Las tres opciones clásicas y plenamente consolidadas en el instituto valdesano, el que tiene mayor formación en ciclos de todo el Occidente, son Electromecánica de Vehículos, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y Gestión Administrativa. "Son tres clásicos que llevan mucho tiempo ya y los tres tienen buena matrícula, son ciclos que están recuperaron impulso claramente", explica el director.

A ellos se unen dos propuestas implantadas en los últimos años: Cuidados Auxiliares de Enfermería y Soldadura y Calderería. Es precisamente en este último donde el centro quiere dar un empujón a la inscripción, pues se trata de un sector con alta demanda en el tejido industrial y naval del occidente asturiano. "Esta formación tiene aún gran número de plazas disponibles", señala Fernández, quien subraya el valor añadido de obtener una titulación oficial de este tipo, pues te permite progresar dentro de la empresa.

Matrícula por módulos

El director del instituto hace hincapié también en un asunto desconocido para muchos y es la posiblidad de hacer una matrícula por módulos o asignaturas. "Además, como no te estás matriculando del ciclo completo, no tienes por qué tener las condiciones de acceso que exigen los ciclos. Es decir, puedes apuntarte a uno de los módulos sin tener la ESO", precisa.

Esta vía, añade, resulta ideal tanto para personas ocupadas como para quienes buscan una rápida inserción laboral: "Cada módulo que superas en sí mismo es una formación certificable con la nueva ley". Son módulos accesibles a cualquier persona que permiten ampliar las opciones formativas de zonas rurales como el Occidente.

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Con respecto a la matrícula del instituto, el director constata una ligera bajada de alumnos con respecto a otros cursos. No obstante, falta por conocer la matrícula de septiembre.