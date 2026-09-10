El único colegio rural agrupado de Valdés pierde una de sus sedes, la de Otur, pero gana en ilusión: "Somos muy importantes para los pueblos"

Hay lugares en los que el primer día de colegio significa algo más que volver a las aulas. En los pueblos, cuando una puerta de una escuela se abre cada mañana, detrás entran los alumnos, pero también una parte de la vida de la localidad. Por eso, en el Colegio Rural Agrupado (CRA) pintor Álvaro Delgado de Valdés, cada comienzo de curso se vive con una mezcla particular de nervios, incertidumbre e ilusión.

El centro cumplió 25 años el pasado curso, un aniversario que permitió mirar hacia atrás y recordar todo lo construido durante un cuarto de siglo. Este septiembre, sin embargo, la realidad del medio rural ha vuelto a mostrar su cara más difícil. Una de sus escuelas más emblemáticas, Otur, no ha podido continuar abierta.

El mapa del CRA se reduce ahora a Cadavedo y Moanes, donde comienzan las clases alrededor de 30 alumnos. Dos pequeñas escuelas, aulas multinivel y un equipo docente de unas doce personas, aunque varios profesores son compartidos con otros centros y algunos permanecen en ellos únicamente determinadas horas.

Laura Inclán en su aula, en Cadavedo. / Ana M. Serrano

La estructura ha cambiado, pero la energía "permanece". En Cadavedo, el inicio de curso devolvía estos días el movimiento habitual a una escuela que recuperaba las voces, las mochilas y las carreras de los niños. Porque, como resume la directora del CRA, Carmen González, detrás de la supervivencia de estos centros hay algo que va mucho más allá de las cifras de matriculación.

"La escuela es vida", defiende. Y lo es especialmente en pueblos donde conservar un colegio supone permitir que las familias puedan seguir viviendo en su entorno y que los niños tengan acceso a una educación de calidad sin necesidad de desplazarse todos los días a núcleos de población mayores.

"Ofrecemos la posibilidad de estar al lado de casa con una educación de calidad", explica González. Para ella, mantener abiertas las escuelas rurales es también una forma de mantener vivos los pueblos.

Un aula, muchas edades

Entrar en una escuela rural significa descubrir una manera de enseñar distinta. En una misma clase pueden sentarse alumnos de primero, segundo y tercero, cada uno con sus contenidos, su ritmo y sus necesidades. Eso obliga al profesorado a realizar un ejercicio continuo de organización.

Laura Inclán, profesora del CRA, comienza el curso "con ganas", aunque reconoce que ponerse delante de un aula multinivel ya constituye por sí mismo uno de los principales desafíos de la enseñanza rural. "Dar clase en una sola aula con muchos niveles es un reto en sí mismo. Puedes tener primero, segundo y tercero y tienes que trabajar muy bien los tiempos", explica.

Mientras el profesor trabaja directamente con un grupo, los demás deben saber continuar con sus propias tareas y esperar su turno. Algo que podría parecer una dificultad acaba convirtiéndose también en uno de los aprendizajes característicos de estos centros.

"Ellos ayudan mucho porque están acostumbrados a esos tiempos de espera", señala Inclán. Esa autonomía que desarrollan desde pequeños permite que la dinámica del aula funcione con naturalidad. Y la mezcla de edades, lejos de convertirse necesariamente en un obstáculo, genera una convivencia particular.

"Son muy compañeros. Se conocen del pueblo, las familias tienen relación y se llevan muy bien aunque sean de distintas edades", destaca la docente.

Los mayores ayudan a los pequeños; los pequeños observan y aprenden de quienes llevan más tiempo en la escuela. El resultado es una convivencia que rompe con la tradicional separación estricta por cursos y que convierte el aula en una pequeña comunidad.

Cada septiembre empieza algo nuevo

Para Laura Inclán, incluso después de años de experiencia, ningún comienzo de curso se parece al anterior. "Cada inicio es un reto nuevo en sí mismo y lo vivimos con nervios. Para nosotros el curso empieza el 1 de septiembre, pero lo importante es cuando llegan los niños", reconoce.

Entonces todo aquello que durante los primeros días fueron reuniones, horarios, preparación de aulas y organización docente cobra sentido.

La sensación es compartida por la dirección.

"Todos los inicios de curso son ilusionantes. Siempre estamos expectantes ante los cambios, los nuevos grupos de alumnado… Hay un punto de nerviosismo tanto para las familias como para los profesionales", explica Carmen González.

El objetivo, sin embargo, permanece invariable: "Tenemos ganas de trabajar, de afrontar el curso y de cumplir con nuestra labor de enseñar. Esperamos que el alumnado disfrute aprendiendo y que termine con la misma ilusión con la que empieza".

Veinticinco años de cambios

Carmen González conoce bien la evolución del CRA. Forma parte del proyecto desde 2014 y ha visto cómo el centro fue transformándose a lo largo de los años, incluida la fusión de dos colegios rurales agrupados hasta conformar el actual CRA de Valdés.

También ha sido testigo de una tendencia que preocupa a buena parte del occidente asturiano: la reducción progresiva de la población infantil.

"Se ve que cada vez tenemos menos alumnado. Cada vez hay menos niños en Valdés", reconoce.

El cierre de Otur es probablemente la imagen más reciente de esa realidad. Cuando una escuela rural pierde alumnos hasta no poder mantener sus puertas abiertas, no desaparece únicamente un aula. Se pierde también un lugar de encuentro para las familias y uno de los principales focos de actividad cotidiana de una localidad.

Sin embargo, durante estos años también se ha producido una importante evolución educativa. "El trabajo ha cambiado mucho. Ahora tenemos proyectos que antes parecía que quedaban reservados para los centros grandes", explica la directora.

Los CRA se han incorporado a iniciativas, proyectos y actividades que han ampliado las posibilidades educativas de los alumnos. "Ha habido muchas subidas y bajadas, pero también mucha inclusión de proyectos y actividades", resume González.

Porque pequeño no significa aislado.

Mucho más que conservar una escuela

El CRA de Valdés comienza ahora una nueva etapa con dos escuelas, 30 estudiantes y una organización muy particular. Su plantilla ronda los doce docentes, aunque parte de ellos se comparte con otros centros y algunos acuden únicamente durante determinadas horas. Una estructura compleja que exige ajustar horarios y recursos constantemente.

Pero quizá las cifras no sean suficientes para explicar qué representa un colegio rural.

Hay que observar la relación entre niños de edades distintas, las familias que se conocen desde hace años o la posibilidad de que un alumno pueda acudir a clase sin abandonar cada mañana el lugar en el que vive.

Hay que pensar también en lo que ocurre alrededor de una escuela: "en las familias que deciden permanecer, en las casas que continúan habitadas y en los pueblos que todavía escuchan niños jugando".

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