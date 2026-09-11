Adjudicado el aseo autolimpiable del puerto de Luarca en 45.200 euros y estará operativo antes de final de año
El servicio será inicialmente gratuito, pero el consistorio introducirá un precio por su uso como ocurre en otras localidades
El Ayuntamiento de Valdés reforzará los servicios y la salubridad en la villa de Luarca con la instalación de un aseo público autolimpiable en la zona del puerto de Luarca, uno de los enclaves más visitados. El proyecto, cuya ejecución está fijada entre los meses de septiembre y octubre, se ha adjudicado en 45.254 euros a la empresa Olprim Ingeniería y Servicios.
La nueva infraestructura contará con una superficie aproximada de siete metros cuadrados y capacidad individual. La principal ventaja técnica del habitáculo radica en su mecanismo mecanizado. "Tras su uso, hace una limpieza general automática de toda la instalación para que la siguiente persona que lo necesite lo encuentre en perfectas condiciones", detalla el el concejal de Turismo, Ismael González.
Coste por uso
Respecto al funcionamiento de la entrada, González ha aclarado que "el acceso a este servicio se regula mediante un dispositivo que comenzará siendo gratuito, pero sí que se valora establecer un coste por uso, como sucede en otras localidades con sistemas similares".
El objetivo principal de esta intervención es dar respuesta a la intensa actividad que concentra el muelle luarqués. "La zona del puerto, que recibe miles de visitantes durante todo el año y además acoge a los numerosos vecinos que disfrutan a diario del paseo. Ahora tendrá un servicio adicional que redundará en la limpieza y en la salubridad pública", subraya el responsable de Turismo.
"Mucho margen de mejora"
La iniciativa profundiza en las medidas higiénicas implantadas por el consistorio en los últimos ejercicios, hasta ahora centradas en "el periodo de fiestas de agosto, principalmente con la colocación de baterías de aseos públicos en las zonas más transitadas, con resultados muy positivos".
No obstante, Ismael González recalca la intención del gobierno local de consolidar este tipo de dotaciones de forma permanente: "Tenemos todavía mucho margen de mejora en este aspecto. Es de esperar que contar con esta instalación operativa durante todo el año nos arroje buenos datos y seguiremos avanzando en la línea de habilitar más aseos públicos en los espacios con más afluencia de visitantes".
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