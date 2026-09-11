El rally Blendio Princesa de Asturias toma este viernes el concejo de Valdés: "Nada más y nada menos que el 45% de la prueba será sobre suelo valdesano"

El Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo vuelve a situar al occidente asturiano como uno de sus grandes epicentros competitivos. La prueba, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes, disputará en este 2026 más de 130 kilómetros cronometrados repartidos en dos etapas por una quincena de concejos, reservando casi la mitad de su trazado a las pistas de tierra del municipio de Valdés.

Tras la tradicional salida ceremonial del jueves en la calle Uría de Oviedo, la caravana automovilística se trasladará hoy, viernes, a las carreteras y caminos valdesanos. La jornada pondrá en juego más de 60 kilómetros contra el crono distribuidos en cuatro tramos con notables novedades respecto a la edición de 2025. Las especiales cronometradas de esta edición llevarán por nombre Valle del Esva y Fonte Baxa. La competición está en marcha desde las 14.28 horas y contará, además, con un reagrupamiento de vehículos en pleno puerto de Luarca.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, valoró con detalle la importancia y el impacto que supone mantener al municipio como sede destacada del evento: "El Ayuntamiento de Valdés apuesta, de nuevo, por atraer a nuestro concejo al Rally Princesa de Asturias. Es una colaboración muy importante con una de las grandes marcas de Asturias. Para nosotros significa promoción y proyección. Nos posiciona con fuerza en el escenario regional y aporta un dinamismo económico muy importante que se está dejando notar en Luarca y Trevías. Conseguimos que venga al occidente; Luarca tendrá un plus de promoción, pero los frutos serán recogidos por el tejido económico local".

Asimismo, Óscar Pérez incidió en el despliegue organizativo desarrollado por la administración municipal: "El trabajo del Ayuntamiento de Valdés está siendo muy notable en ámbitos como la seguridad, el patrocinio, la logística y sobre todo, la preparación previa y posterior de los tramos de tierra que harán disfrutar a pilotos y aficionados al motor. Este despliegue supone un esfuerzo añadido para la administración local pero una implicación tan alta responde al convencimiento de que los beneficios para Valdés en términos de ocio, deporte y promoción económica son muy grandes".

El primer edil también agradece Julián Moreno y Ulpiano Nosti, Presidente del Rally y Director de Carrera, respectivamente, su implicación, así como a la concejala de Comercio, Andrea Magdaleno. "Nada más y nada menos que el 45% del Rally Princesa de Asturias será sobre suelo valdesano", concluyó el alcalde.

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Por su parte, el director de carrera de la prueba, Ulpiano Nosti, agradeció la implicación del consistorio: «Estamos muy agradecidos por todo el apoyo y esfuerzo que hacen desde Valdés, concejo que se ha convertido en uno de los puntos clave de nuestra prueba. Hoy en día no se podría entender el Rally Princesa sin su apoyo».