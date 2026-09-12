"La mar de posibilidades", el curioso curso de la Universidad de Oviedo abierto a todos los públicos que llega a Luarca este mes de septiembre

La Universidad de Oviedo ofrece en Luarca un nuevo y curioso curso del Aula de Extensión Universitaria. Bajo el título "La mar de posibilidades. Una aproximación a la actualidad del Derecho Marítimo y de la Navegación", la formación "permitirá acercar el conocimiento universitario a la ciudadanía y abordar desde una perspectiva especializada la realidad actual del ámbito marítimo".

La formación se desarrollará en el instituto Carmen y Severo Ochoa, de la capital valdesana, entre el 24 de septiembre y el 24 de noviembre. La propuesta está abierta al público previa matrícula.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Valdés, Clara García, aplaude la oportunidad: "Luarca y Valdés tienen una relación histórica, cultural y económica con el mar, por lo que resulta especialmente interesante que nuestra ciudadanía pueda acceder en el propio municipio a una formación universitaria centrada precisamente en el Derecho Marítimo y la navegación".

Oportunidades de formación

La edil destaca además la importancia de acercar la Universidad al concejo de Valdés. También el hecho de "generar oportunidades de formación y aprendizaje para todas las edades, haciendo que nuestro municipio sea también un espacio para la divulgación y el conocimiento".

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El Aula tiene carácter gratuito y está abierta al público en general, previa matrícula, por lo que desde el Ayuntamiento se "anima a la ciudadanía de Valdés y de otros municipios de la comarca a aprovechar esta oportunidad formativa". La información sobre el programa y el procedimiento de matrícula, añade el Consistorio, puede consultarse en la página de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo.