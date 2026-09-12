La traída de Arbón llegará hasta Valdés: luz verde a una inversión de 7,5 millones que es clave para acabar con los problemas de coloración del agua

Valdés se conectará a la traída de agua de Arbón, una medida que permitirá al concejo acabar con los problemas de coloración que padece cada vez que se registran lluvias torrenciales, además de mejorar el suministro. El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) acaba de dar luz verde a una inversión de 7.482.750 euros que hará posible extender la red desde Navia al concejo valdesano.

La actuación, según precisan desde Cadasa, tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y "permitirá garantizar una capacidad de suministro de 31 litros por segundo, equivalente a una población de unos 9.000 habitantes". Así las cosas, la denominada "Arteria Occidental" se prolongará desde la zona de Villapedre, en Navia, hasta el vecino concejo de Valdés, conectándose a la red municipal ubicada al sur de Luarca.

"Intervención importante"

"Estamos ante la intervención más importante de la historia reciente del concejo. La infraestructura resultante va a permitir acabar con el problema de la coloración en momentos de lluvias torrenciales pero además, al disponer de recursos hídricos en abundancia, se eliminará el riesgo de escasez de agua potable en zonas con alta densidad de población por lo que podremos abordar futuros desarrollos con garantías", subraya el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.

El primer edil valdesano detalla que este refuerzo de agua potable "va a dar servicio a Santiago, Luarca y Almuña". Además, "tiene potencial para abastecer a Otur y Barcia si así lo decidiesen los gestores vecinales".

Doce kilómetros

En concreto, extender la traída supone construir alrededor de doce kilómetros de nueva conducción. Será de "fundición dúctil, con un diámetro máximo de 300 milímetros". También será necesario construir un "nuevo depósito regulador de unos 1.000 metros cúbicos de capacidad en las proximidades de Fontoria, en el concejo de Valdés".

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La nueva infraestructura, añade Cadasa, permitirá "reforzar la garantía de abastecimiento en el concejo de Valdés, incorporar nuevas alternativas al sistema y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades futuras de suministro". La actuación forma parte del Plan de Inversiones del Consorcio para el periodo 2022-2032.