El teatro encuentra en Luarca un refugio para desconectar de la rutina, compartir emociones y acercar la cultura a todos los públicos

Durante unas horas, los problemas pueden quedarse fuera del escenario. Se puede reír, llorar, emocionarse o regresar a casa con una idea distinta dando vueltas en la cabeza. Ese pequeño paréntesis frente a la rutina es también una forma de bienestar y es uno de los valores que estos días reivindica la Muestra de Teatro de Luarca o Valdés, organizada por Teatro El Hórreo de Luarca. Una cita que acerca las artes escénicas al concejo y que demuestra que la cultura "no solo entretiene: también reúne, ayuda a desconectar y permite mirar la vida desde otros lugares".

Esa idea la defiende María Teresa Serna, directora de Crea Escena, compañía llegada desde Manzanares, en Ciudad Real, para participar por primera vez en la muestra. El grupo manchego se desplazó hasta Luarca este sábado con "Entre mujeres" y con una concepción del teatro que va mucho más allá de subir a un escenario.

"Estamos muy metidos en muchas cosas y con muchos problemas", reflexiona. Por eso considera necesario encontrar espacios que permitan durante un rato mirar hacia otro lado: "Verlo bien, riendo, llorando o con algo que pensar que no sea lo mismo que todo el mundo piensa". Para ella, la cultura abre la mente y proporciona precisamente algo que muchas veces falta en el día a día.

El bienestar que genera el teatro, sostiene, está también en hacerlo accesible. "No todas las localidades pueden recibir grandes producciones profesionales ni asumir sus costes", y ahí encuentra los grupos como el manchego uno de los principales valores del teatro amateur. Las compañías recorren pueblos, pequeños auditorios y salas en las que quizá nunca recalarían determinados espectáculos profesionales. "Lo importante es que la cultura llegue a todo el mundo", resume. Una vocación que lleva a grupos como Crea Escena a recorrer cientos de kilómetros para representar una obra ante un público al que, hasta entonces, no conocían.

Ese intercambio es precisamente una de las razones de ser de la Muestra de Teatro de Valdés. Chusa Juarros, portavoz del grupo de teatro El Hórreo de Luarca e impulsora de la cita, recuerda que el proyecto nació de la necesidad de seguir haciendo teatro y de abrir un espacio "estable" para las representaciones en el concejo. Tras hablar con el alcalde para disponer de un lugar donde ensayar y guardar el material de la compañía, ofreció a cambio organizar una cita teatral.

La propuesta salió adelante y, edición tras edición, y van cuatro, encontró respuesta entre el público. "Estamos muy contentos con cómo lo recibe la gente", reconoce. Este año se programaron seis obras de teatro entre el pasado martes y este domingo.

Organizar es "latoso, pero satisfactorio"

Organizar varios días consecutivos de funciones no resulta sencillo. "Es latoso. Tienes que hablar con muchísima gente", admite Juarros. Pero el esfuerzo encuentra sentido precisamente cuando termina la función y se produce el encuentro entre actores y espectadores. En Valdés, donde durante años la oferta teatral fue reducida, la muestra ha creado además una pequeña costumbre cultural. Tanto es así que, según cuenta su organizadora, hay espectadores que al terminar ya preguntan por qué no se programa teatro todos los fines de semana.

Juarros insiste también en la importancia de traer cada año alguna compañía de fuera de Asturias. No solo porque amplía la programación, sino porque permite descubrir otras maneras de trabajar y convierte la muestra en un lugar de intercambio. "Ellos ven lo que se hace aquí y nosotros vemos lo que se hace en otro sitio. Es muy enriquecedor", señala. Ese valor adquiere aún más importancia en territorios alejados del centro de la región, donde la oferta cultural suele ser menor y cada desplazamiento de una compañía requiere horas de carretera, montajes y regresos de madrugada para personas que, al día siguiente, vuelven a sus trabajos habituales.

Porque detrás del calificativo de amateur hay muchas horas de dedicación. El grupo de teatro El Hórreo de Luarca realiza decenas de funciones al año y afronta meses de ensayos intensos. "La gente que hacemos teatro amateur somos gente muy comprometida", afirma Juarros. El escenario, además, no cambia en función del tamaño del público.

Guiño solidario

Para Chusa Juarros, que lleva vinculada al teatro desde niña, ese esfuerzo se explica fácilmente cuando habla de lo que siente sobre las tablas. "Me llama mucho poder meterme en la piel de otras personas, hacer reír a la gente y ver que disfrutan", cuenta. Pero el teatro no es únicamente alegría. También permite transmitir "la pena, el dolor, la angustia" y después volver a salir de ellos. "Es maravilloso tener esa oportunidad".

Noticias relacionadas

Ahí reside quizá una parte de ese bienestar que deja el teatro en Valdés. Hoy, la muestra se cierra con la actuación del grupo de Luarca, que donará el precio de las entradas a la Asociación Española contra el Cáncer.