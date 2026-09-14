El fallecimiento de José "García" conmociona a la localidad de Barcia tras su accidente en moto en la N-634
Los investigadores barajan la hipótesis de que la víctima sufriera una indisposición repentina antes de que su motocicleta se saliera de la vía
A. M. S.
El motorista que perdió la vida este sábado en la N-634, a la altura de Barcia, era José Manuel González Fernández, vecino de esta localidad del concejo de Valdés y de 73 años. Su fallecimiento ha causado una profunda impresión en el pueblo, donde era conocido y donde residía junto a su familia.
José "García", como le llamaban por el nombre de la casa, estaba casado y era padre de dos hijos. La familia ha decidido que sus restos sean incinerados en la intimidad y ha comunicado que no recibirá en el domicilio ni desea que se envíen flores.
El accidente se produjo poco antes de las 15.30 horas del sábado en el punto kilométrico 500,410 de la carretera N-634, muy cerca del acceso a Barcia. José "García" circulaba en motocicleta cuando, por causas que todavía trata de esclarecer la Guardia Civil, se salió de la carretera por el margen derecho. La motocicleta regresó posteriormente a la calzada y volcó, sin que mediaran otro tipo de vehículos.
Mientras continúa la investigación, se baraja la hipótesis de que pudiera haberle ocurrido algo antes de la salida de vía, una indisposición o un problema de salud repentino que explicase la trayectoria de la motocicleta.
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