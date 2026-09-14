Valdés prepara la retirada de un hórreo de El Chano tras la caída de restos sobre el camino

El Ayuntamiento de Valdés ultima la intervención sobre el hórreo situado en la plaza de La Vicha, en El Chano, después de que el deterioro de la estructura haya obligado a adoptar medidas de seguridad en la zona, según informó el Alcalde, Óscar Pérez.

El entorno permanece actualmente perimetrado y la situación se agravó hace unos diez días, cuando varios restos cayeron sobre el camino. El desprendimiento obligó a mantener cortada la vía pública durante unas 48 horas, lo que aceleró la necesidad de actuar sobre una construcción cuyo estado venía generando preocupación.

La retirada se llevará a cabo siguiendo la autorización concedida por la Dirección General de Patrimonio del Principado. El desmontaje no supondrá, sin embargo, la desaparición definitiva de la estructura. "Cada una de las piezas será enumerada y catalogada, de manera que quede abierta la posibilidad de reconstruir el hórreo en el futuro", añadió el regidor.

El Consistorio asumirá directamente los trabajos después de no haber podido localizar a los propietarios de la parcela. El importe de la actuación se inscribirá como una carga sobre la propiedad, de modo que, si en algún momento aparecen sus titulares, "quede constancia del gasto asumido por la administración municipal".

La intervención de El Chano se enmarca en una campaña más amplia del Ayuntamiento valdesano para actuar sobre ruinas, construcciones deterioradas y edificios que puedan suponer un riesgo para la seguridad pública. En los últimos meses, estas actuaciones se han intensificado en distintos puntos del concejo.

Siguiente punto de mira: La Peña

El siguiente foco estará en la calle de La Peña, en Luarca. El Ayuntamiento tiene previsto revisar allí el estado de varios inmuebles y, cuando corresponda, enviar órdenes de ejecución a sus propietarios para que acometan las actuaciones necesarias.

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Desde el gobierno municipal se insiste en que este tipo de procedimientos "son complejos", especialmente cuando existe dificultad para localizar a los titulares de las propiedades, pero también en la necesidad de intervenir "cuando el deterioro de los inmuebles termina afectando al espacio público o comprometiendo la seguridad de los vecinos".