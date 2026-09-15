El Coro Minero de Turón llevará su tradición musical a Barcia en su primera visita al Occidente

Barcia acogerá el próximo 5 de diciembre, a las 20:30 horas, la actuación del Coro Minero de Turón en la Asociación Cultural El Hórreo. La cita tendrá un carácter especial, ya que será la primera visita de la formación al Occidente asturiano.

La expectación es alta y desde la organización destacan que las entradas "vuelan", dice el colectivo, una respuesta que confirma el interés generado por un concierto poco habitual en la comarca.

Para la asociación organizadora, esta actuación supone mucho más que una fecha en el calendario. Uno de sus objetivos es "acercar más cultura a Barcia y ofrecer propuestas diferentes, con grupos que no suelen actuar en esta zona". La llegada del Coro Minero de Turón encaja de lleno en esa apuesta por ampliar la programación y acercar al público formaciones vinculadas a la tradición y al patrimonio musical asturiano.

Desde la organización consideran "especialmente importante" que el medio rural pueda disfrutar también de espectáculos de este nivel sin necesidad de desplazarse a otros puntos de Asturias. Traer nuevas propuestas, diversificar la oferta cultural y convertir Barcia en punto de encuentro forma parte del trabajo que desarrolla la asociación.

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El concierto tendrá lugar en la Asociación Cultural El Hórreo, con entradas anticipadas a 10 euros y aforo limitado. Y, a tenor del ritmo de venta, quienes quieran asistir tendrán que darse prisa.