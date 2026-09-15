Idiomas para quedarse: la EOI de Valdés reivindica su papel en el futuro del noroccidente

Aprender un idioma dejó hace tiempo de ser únicamente una línea más en el currículo. "Antes era un plus; ahora es una necesidad". Así lo resume Delia Martínez, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Luarca, una sede que lleva más de tres décadas acercando la enseñanza pública de lenguas extranjeras al noroccidente asturiano y que encara un nuevo curso con datos positivos ya que el curso pasado duplicó su matrículas en francés.

El reto ahora es llegar a más gente Y no es un reto menor. La EOI de Valdés, que imparte las clases en las aulas del instituto concejo, es la única de estas características en la comarca noroccidental y recibe alumnado de un territorio amplio y disperso. Hasta sus aulas llegan estudiantes desde Ribadeo hasta Cudillero, algunos después de recorrer importantes distancias. "Sabemos que hay alumnos que hacen muchos kilómetros para llegar aquí", señala la directora.

El curso pasado el centro tenía 122 estudiantes, una cifra todavía provisional a la espera de conocer el resultado del periodo de matrícula, que permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre. La oferta para este curso vuelve a centrarse en inglés y francés, con una plantilla de cinco docentes: tres profesores de inglés y dos de francés.

Aunque el francés dejó el pasado curso uno de los datos más positivos, las Escuelas Oficiales de Idiomas afrontan de manera general una "tendencia descendente por el aumento de la competencia" y la multiplicación de alternativas para estudiar lenguas.

En Valdés quieren plantar cara a esa realidad con promoción, cercanía y poniendo en valor aquello que diferencia al centro. "Estamos haciendo un esfuerzo fuerte para darnos a conocer", explica la profesora de inglés y directora de la escuela.

Una enseñanza pública «de calidad»

Entre esos elementos diferenciadores, Martínez insiste especialmente en el carácter público de la escuela. El alumnado únicamente debe abonar el importe correspondiente a la matrícula al comienzo del curso: 93,67 euros para los nuevos alumnos y 67,29 euros para quienes ya han estudiado anteriormente en el centro.

"Es una educación de calidad y me gustaría destacarlo, porque puede contribuir a la prosperidad de la zona", defiende.

La escuela abrió sus puertas en 1993 y, más de treinta años después, la dirección considera que continúa teniendo un papel que va mucho más allá de enseñar gramática o vocabulario. El conocimiento de idiomas puede convertirse también en una herramienta para mejorar las oportunidades laborales y económicas de toda la comarca.

Sectores como el comercio, la industria, la restauración o la hostelería encuentran en los idiomas un valor añadido. También el ámbito educativo, para el que la escuela desarrolla cursos específicos dirigidos, entre otros, a profesorado de inglés con el curso de Perfeccionamiento de la Compentencia Lingüística (50 horas anuales).

Biblioteca de la escuela oficial de idiomas de Luarca. / Ana M. Serrano

De ahí que uno de los grandes retos para este curso sea incrementar el número de matriculados y conseguir que la EOI continúe funcionando como "actor de desarrollo de la zona".

No solo estudiantes jóvenes

Pero las aulas de la Escuela Oficial de Idiomas no responden a un único perfil. Junto a quienes buscan mejorar su formación académica o sus posibilidades profesionales se sientan personas jubiladas, trabajadores, personas dedicadas al cuidado del hogar o simplemente vecinos que siempre tuvieron curiosidad por aprender una lengua extranjera.

A todos ellos quiere dirigirse también el centro.

"Si esta es tu asignatura pendiente, si crees que los idiomas siempre se te dieron mal…", plantea Martínez Delia como invitación a quienes quizá nunca se hayan atrevido a intentarlo. Porque otro de los objetivos de la escuela es precisamente romper esa barrera y conseguir que cualquier persona con interés pueda estudiar un idioma en un centro oficial y de referencia.

Aprenderlo, además, no tiene por qué responder únicamente a motivos laborales. "Cuando viajas, saber el idioma es un plus y te cambia la experiencia", apunta la directora.

Acercar la escuela a quien trabaja

La dispersión geográfica es uno de los principales obstáculos con los que convive la EOI. A las distancias se añaden las dificultades de quienes trabajan a turnos o tienen horarios incompatibles con la asistencia habitual a clase.

Por eso otra de las prioridades pasa por buscar fórmulas para acercar la enseñanza a estos perfiles. Entre ellas está "facilitar que el profesorado pueda hacer llegar determinadas tareas y materiales por vía online", dando mayor flexibilidad sin perder la referencia de la enseñanza presencial.

Un otoño para conocer la EOI

El nuevo curso comenzará el 5 de octubre, aunque antes y durante las primeras semanas habrá varias fechas destinadas a quienes todavía quieran descubrir qué ofrece la escuela.

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El 21 de septiembre se celebrará una charla abierta a todos los públicos para explicar el funcionamiento y las posibilidades de la EOI. Los días 7 y 8 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas, tendrán lugar unas jornadas de puertas abiertas. Quienes acudan acompañados de un amigo podrán además participar en un sorteo. Durante las primeras semanas de octubre se realizarán también pruebas de nivel.