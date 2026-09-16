Un plan de libros que convierte la colaboración en ahorro para las familias: en el instituto de Luarca se paga (si se quiere) cero euros por los manuales

Reducir el coste de los libros de texto para las familias. Ese es el objetivo del Plan de Libros que desarrolla la Asociación de Padres y Madres del IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca en colaboración con la dirección del centro. Un sistema de préstamo y reutilización que permite que los mismos ejemplares sigan pasando de alumno en alumno durante varios cursos y que las familias que participan tenga, prácticamente, coste cero (hay penalización en caso de una devolución en mal estado).

La colaboración entre la AMPA y el propio centro es otra de las claves del funcionamiento del proyecto. Así lo explica el director del centro: "Nosotros tenemos un Plan de Libros que es del centro. Hay una financiación vinculada al alumnado becado que procede del Principado y, a partir de ahí, el centro va comprando los libros que la asociación necesita.

Los libros siempre se devuelven y el colectivo se encarga de organizarlos, comprobar cómo están y procurar que siempre haya ejemplares disponibles". Una tarea que, reconoce, sería muy difícil de asumir únicamente desde el instituto. "Es una labor importantísima que agradecemos mucho. Yo necesitaría varias personas para poder hacer todo este trabajo y no sería factible. Creo que hacen una gran labor y estamos muy agradecidos", indica.

Conservarse y devolverse forrados

La filosofía es sencilla: los manuales no pertenecen a un único alumno, sino que pasan de unas manos a otras y deben cuidarse para seguir teniendo vida durante varios cursos. De hecho, las propias normas del plan establecen que los ejemplares deben conservarse, devolverse forrados y sin anotaciones, con el objetivo de que puedan durar un mínimo de cuatro años.

Detrás de esa aparente sencillez hay, sin embargo, "una importante labor de organización", explica el director del instituto. Al terminar el curso hay que recoger los lotes, comprobar el estado de cada ejemplar, borrar anotaciones, clasificar, detectar qué libros necesitan ser sustituidos, preparar los correspondientes al curso siguiente y organizar nuevamente su entrega.

Y ahí la implicación de las familias resulta fundamental. Las normas contemplan expresamente la participación de padres y madres en la revisión de los libros y recuerdan que cuantos más voluntarios colaboren, menor será el tiempo necesario para preparar los lotes y mejores condiciones tendrán los ejemplares que recibirán los siguientes estudiantes.

Estanterías con los libros que atesadora y cuida la asociación de padres y madres. / Ana M. Serrano

El sistema no consiste únicamente en guardar y volver a entregar los mismos ejemplares. La asociación también gestiona las aportaciones realizadas por las familias para sustituir aquellos libros que ya están deteriorados por el uso, adquirir materiales en los que es necesario escribir o realizar actividades y comprar nuevos ejemplares cuando así lo consideran necesario los departamentos del centro.

Todo ello responde a una idea que la propia AMPA resume en la documentación informativa del proyecto: enseñar a chicos y chicas la importancia de cuidar los libros, aprovecharlos durante varios cursos y contribuir así a que el acceso a la enseñanza pública resulte menos costoso para las familias.

Existe además una aportación inicial que funciona también como una forma de compromiso o aval: entrar en el programa significa asumir que los libros deben cuidarse y regresar al finalizar el curso para que otro estudiante pueda utilizarlos. Por eso existen normas sobre conservación y penalizaciones cuando un ejemplar se pierde o sufre un deterioro que impide volver a prestarlo.

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Para la dirección del instituto, el resultado va mucho más allá de las cifras. "Cuando al comienzo de cada curso escucho hablar de los desembolsos que tienen que afrontar las familias en otros centros, me siento muy orgulloso de esta iniciativa y del trabajo que realizan las familias". Además, si llega un alumno nuevo en mitad del curso, "siempre habrá libros". Todos se guardan en un despacho que el centro cede a l AMPA para su actividad.