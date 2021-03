Gerardo entrena sin el Eo

Era con los suyos un enamorado de nuestro paisaje, con el que tuvo amor a primera vista cuando acompañó, como subsecretario del MOPU, a Leopoldo Calvo-Sotelo en la feliz inauguración del puente de los Santos. Desde esa altura, Gerardo debió sentir algo parecido a lo que la literatura médica llama stendhalismo, por el arrebato de Henri Beyle ante la desbordante belleza de Italia. Si Leopoldo le animaba a conocer la orilla gallega, Gerardo sintió la irrefrenable curiosidad por el borde astur, la entrada al Paraíso de Cernuda y De Silva, eligiendo Figueras para sus veraneos familiares. Jurista eminente, con su hermano, había acuñado original marca administrativa que mucho citaban mis preceptores en Deusto. Rafael Fernández, en los entonces primeros pasos autonomistas, me encargó discutir con el Gobierno UCD un paquete de transferencias. Para ello me trasladé al número 3 del paseo de la Castellana, antigua sede de la Presidencia, donde Manuel Broseta, asesinado luego por los terroristas etarras, me pidió esperáramos la llegada de Entrena para limar léxico administrativo, pues reconocía que su especialidad era el Mercantil, donde, en efecto, fue un fenómeno. Yo ya estaba muy reconocido a la familia de Gerardo, pues a Angelines y Pepe Jiménez de Parga, sus cuñados, ya he contado en LA NUEVA ESPAÑA lo mucho que debo en el remate de mi carrera de abogado.

Gerardo debió ser el primer gobernador de su Granada, ya con Felipe González. Sus anécdotas y la fabulosa forma de contar, o convertir en personajes a eoarios entrañables, desde el peluquero a la frutera, me hicieron gratísimas las horas en el puerto de As Figueiras y en la playa de Arnao, lugar que escogió para bañarse otro granadino ilustre, Federico García Lorca que Gerardo tan bien dominaba, “entre pan y versos, mejor estos”. Gerardo y los suyos faltaban a nuestra cita los últimos veranos, los mismos de ausencia del tercer tertuliano, inolvidable también, Julián Guerra.

Probablemente, llegado agosto nos hayamos librado del covid, pero se me hace difícil que me quede solo en otra pandemia peor por irreparable: la falta de la eota tertulia.