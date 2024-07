De rotondas y radares o badenes

Lógicamente, me refiero a la circulación de vehículos en el concejo de Cudillero, aunque, por desgracia mucho me temo que es algo extrapolable al resto de Asturias. Y de España. Se trata del "pasotismo" de los conductores de vehículos que, en un porcentaje asombroso y preocupante, no respetan ni las rotondas ni los límites de velocidad. Vamos con ello y pongo dos claros ejemplos.

Rotondas. Para acceder a un supermercado ubicado en la parroquia de San Juan de Piñera, existe una rotonda en la que se señala claramente la prohibición de circular por la de la izquierda, es decir, hacerlo por la derecha y continuar ruta, bien sea de frente o girando para tomar otra dirección. Pues bien. Tuve la paciencia de comprobar por espacio de una hora desde el exterior del establecimiento comercial, que un alto porcentaje de los conductores no respeta la señalización, “tirando” de frente, con el lógico peligro que supone en perjuicio que quien respeta la rotonda, circulando por la derecha y teniendo que frenar para ceder el paso a quien lo hace mal, para evitar malos mayores. Y existen casos en los que el conductor que va por donde debe no se para, como es lógico, y tiene que aguantar el bocinazo procedente del vehículo del irresponsable de turno. Hay que fastidiarse. Y lo mismo que sucede en la referida rotonda, en tantas y tantas…. Ello no obsta para reconocer que la rotonda en cuestión es, por sus proporciones, surrealista, propensa a los accidentes y supuestamente caciquil. Pero en las normales tampoco se respeta la circulación.

Radares o badenes. En este caso, voy a referirme a un núcleo de población muy concreto y transitado: la localidad de El Pito, donde su ubican la Quinta de Selgas, el Instituto de Enseñanza Secundaria y el Cuartel de la Guardia Civil Todo ello en una amplia recta que, en sentido Cudillero, abarca desde una rotonda hasta el inicio de la bajada a la villa “pixueta”, debidamente señalizada con límites de velocidad y, parcialmente, con líneas continuas. Pues bien, la velocidad de circulación de vehículos suele ser escalofriante, disparatada, rondando en ocasiones lo criminal, máxime teniendo en cuenta que, además de ser zona urbana, existe como antes señalé, una Centro educativo; y a pesar de la existencia de pasos de cebra, como si no. Por eso y para evitar males mayores, no estaría nada mal –todo lo contrario– la implantación de unos radares en ambos sentidos o, como mínimo, la colocación de numerosos badenes que, por cierto, también podían colocarse en la carretera que partiendo de la de El Pito, conduce a La Atalaya y al cementerio parroquial.

