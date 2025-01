Malgastando dinero público en Tineo (primera parte)

Brilla el sol, calienta poco. La helada fue de las gordas, de las que hacía tiempo que no veíamos. Praos, incluso árboles, nos ofrecen una tópica estampa navideña. Aunque la mañana ya va avanzada no corro, no me fío de esas curvas en las que no entra el sol. La carretera sigue brillando en algunos tramos.

Subimos el Alto Piedratecha y nos dirigimos hacia Campiello. Parada a tomar café en Casa Ricardo. Yaiza nos recibe con una sonrisa. Campiello es un enclave importante en el trayecto del Camino Primitivo por Tineo. No, no voy a hablarles del Camino, al menos hoy. Desde ahí nos dirigimos a Bárcena del Monasterio. Reduzco velocidad y miro hacia el ábside del cenobio. Iniciamos la subida al Alto Forcayao y nos desviamos hacia el polígono industrial, quiero enseñar a mi acompañante por donde se accede a la finca de arándanos y para eso hay que entrar en el polígono.

Un inciso, ¿con tres responsables tinetenses en la consejería de Medio Rural y Política Agraria serán capaces de volver a poner en marcha esa explotación? Se está deteriorando a ojos vistas.

Sigo.

¡Ay, dios mío, dios mío! ¡Qué dolor! Fue como entrar en un descampado periurbano donde se acumulan deshechos, porquerías, maquinarias… El estado de deterioro del Polígono del Alto Forcayao es lamentable. La dejadez campa a sus anchas.

Allá por diciembre de 2005 se empezó a hablar de ese polígono y se decía que tendría una superficie de 95185, así se recoge en La Voz de Tineo, boletín informativo municipal. En abril de 2007 ese mismo medio municipal informa que ya están finalizadas las obras.

Mi acompañante se sorprende del estado de deterioro, mi cabreo va en aumento.

Como la memoria me puede jugar una mala pasada tiro de hemeroteca de La Nueva España. Así, en su edición del 6 de enero de 2007 recoge la información proporcionada por el alcalde, Marcelino Marcos, quien anuncia que tiene un 50% de la superficie reservada. La noticia prosigue con los datos de su superficie, 32.000 metros cuadrados, financiados con fondos mineros, el presupuesto ascendió a 1,5 millones de euros.

Vista del polígono. / Santiago Pérez

Visto el estado en que se encuentra en la actualidad esa cifra me provoca mareos.

Puesto a seguir con mi indagación, el 29 de enero de 2009, dos años después de su inauguración, de las 29 parcelas solo una está ocupada. Eso sí, el alcalde pedía paciencia. Por cierto, vecinos de la zona se opusieron a su construcción.

Estamos en 2025 y sigue instalada una sola empresa de transformación de la madera, la primera y única.

Nos olvidamos de la finca de arándanos.

Impotencia, desesperación, cabreo, eso es lo que siento ante tamaño despropósito.

Los cantos de sirena surgen por doquier. En La Nueva España del 12 de agosto de 2023 la actual alcaldesa, Monserrat Fernández, dijo de este polígono que tiene la ubicación idónea para servir de epicentro de empresas madereras, agroalimentarias, nuevas tecnologías, etc. ¿Pero esta señora pisó ese polígono? Pues no, está claro. Dudo que aún a día de hoy lo haya pisado, sí fuera así sería peor. Desde luego el estado en que se encuentra no es de ahora, desde el primer momento quedó desatendido y su estado ha ido a peor.

Fue una inversión absurda, no era necesaria ese elevadísimo gasto. Que no iban a instalarse muchas empresas se sabía, pero claro, hay que hacer las cosas a lo grande. Facilitar suelo industrial, sí, pero tras haber realizado una prospección rigurosa y no fiándose de lo que dijera una persona. Así nos fue.

Me voy, nos vamos, que me lleva el diablo. No miro ni para atrás, que igual me convierto en estatua de sal.

Decidimos ir hasta Navelgas. El pueblo está muy tranquilo, guapo. Navelgas es un pueblo guapo. A nuestro paso por La Rebollada la helada sigue muy presente. Son cerca de la una de la tarde y en las zonas sombrías las heladas de los días anteriores esperan a las siguientes.

Continuamos camino en dirección a Fastias, pero antes hacemos parada en Calleras. A mi acompañante le llama la atención las grandes dimensiones de la iglesia de Calleras. Se lo aclaro. Siendo ministro Santiago Fernández Negrete, natural de Villatresmil (Tineo) ofreció al pueblo la posibilidad de la construcción de una carretera o de una iglesia, el cura decidió por todos, se hizo la iglesia. En su interior alberga el retablo del convento de Santa María de Lapedo, desaparecido, de Belmonte de Miranda.

Esta parada es fruto de tener el punto masoca alto y quiero ver otro despropósito de menor cuantía económica, pero no por ello menor desatino.

En Calleras se rehabilitó la antigua escuela con la intención de ubicar en ella lo que denominaron rimbombantemente Centro Mediambiental la Mirada del Paisaje. Esta iniciativa se enmarcó dentro del Plan de Dinamización de la Comarca Vaqueira y con ella pretendían dinamizar el turismo ligado a la naturaleza, el paisaje y la biodiversidad. ¿A que suena bien? Además, sería la cabecera de la Ruta de las Hoces del Esva. Tenían previsto desarrollar el proyecto en dos años. Contaban con un presupuesto de 315.000 euros. Información disponible en La Voz de Tineo de mayo de 2009. En diciembre de 2010, es información se repite en el boletín municipal.

La obra de rehabilitación se terminó, incluso llegaron a meter mobiliario, al menos un montón de sillas. Estos ojos que el fuego se comerá los vio.

Nunca se inauguró.

Dimos unas vueltas a su alrededor y las sillas empaquetadas ya no estaban. No sé si son las mismas, pero ahora vi algunas sillas de color azul con brazo para escribir, otras más sencillas de color rojo, al menos dos negras, un par de radiadores, una mesa grande con un hule, otra más pequeña y una cocina de gas. Conclusión, la parte baja se utiliza para comidas de aquellos que tengan llave de acceso.

Vista del inmueble. / Santiago Pérez

Para acceder a la planta de arriba hay una escalera empinada de cemento. No se preocupen, estaba todo pensado, ahí está muerta de risa una plataforma para sillas de ruedas. Tras tantos años a la intemperie y sin mantenimiento dudo que funcione.

El cabreo se va convirtiendo en decepción, incluso desesperanza. Tengo sentimientos encontrados.

Para un día estuvo bien.

Mi cabeza va caliente. Tomamos dirección a Tineo. Me centro en el paisaje. Cuando alcanzamos el Alto de Bustellán reduzco la velocidad para contemplar el magnífico paisaje que se ve en un día tan despejado. El parque eólico de Pico Gallo, primer parque eólico de Asturias, me recuerda las vicisitudes que padeció, incluida una moción de censura, pero eso es otra historia.

A pesar de todo fue una mañana agradable.

Creo necesario hacer de vez en cuando, sobre todo con lo público, un repaso a los cumplimientos, incumplimientos o, como es el caso, al estado en que se encuentran unas inversiones anunciadas a bombo y platillo. En estos dos casos ningún objetivo se cumplió y visto el estado en que se encuentran fue un auténtico derroche de recursos públicos.

Hubo un tiempo en Tineo en los que los perros se ataban con longaniza. Si La Nueva España tiene a bien les contaré otras grandes obras que con el paso del tiempo han menguado hasta quedar en grandonadas.