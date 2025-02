La culpa fue del cha-cha-cha*

A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde y allí estaban los convocados y ¡oh sorpresa! Un invitado no anunciado, Valentín Fernández Díez, a quien le hicieron un pequeño homenaje. El motivo de tal reconocimiento fue el de ser el primer alcalde tras la Constitución de 1978. Pertenecía a un grupo independiente que más adelante tomaría el nombre de Unidad Campesina de Tineo, que nada tenía que ver con el sindicato asturiano. Valentín salió por la puerta de atrás de ese grupo y años más tarde en las filas del PSOE, como número uno, se sumaría a una moción de censura del PP. Le acompañó, también concejal socialista, José Ramón García Alba, «Pachón», hoy secretario de Unidad Campesina de Asturias. Les siguió en la traición política Inmaculada Alonso Marcos.

La convocatoria, a las cinco de la tarde, partió de la Asociación de exalcaldes y exalcaldesas de Asturias (AEX@) con el fin de debatir sobre el presente y futuro de Tineo. Estaban presentes los exalcaldes de Tineo Francisco Javier Rodríguez Blanco, Roberto Fernández Pérez y Marcelino Marcos Líndez, actual consejero de Medio Rural y Política Agraria. Sergio Hidalgo Alonso, alcalde de Salas, habló como presidente del Grupo de Desarrollo Rural Ese-Entrecabos. No podía faltar la actual alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández Álvarez. Ejerció de moderador Jesús Landeira Álvarez-Cascos, exalcalde de Valdés.

Por cierto, esa asociación está presidida por Francisco González Méndez, exalcalde de Cudillero, que no pudo asistir por enfermedad. Tanto González Méndez «Quico» como Rodríguez Blanco «Paco Bárcena» fueron promotores, entre otros, del proyecto fallido SOS Occidente.

Los presentes coincidieron en el diagnóstico, nada nuevo, por cierto. Los males de Tineo, y por extensión del Suroccidente, son: el cierre de las minas y la térmica de Soto de la Barca (Tineo), el envejecimiento y pérdida de población. Lo dicho, nada nuevo. Dieron la sensación de que esos problemas surgieron de pronto y les pillaron por sorpresa. Para nada.

Tineo, el Suroccidente, ha sido desde el siglo XIX tierra de emigrantes. El fenómeno se ha ido agudizando desde los años ochenta del siglo pasado. No es que afecte únicamente a esta comarca. El desplazamiento y concentración de las poblaciones en las ciudades es un hecho mundial. Nada se hizo para intentar amortiguar esa emigración.

Por otro lado, en 1998 ya estaba en vigor el Plan de la Minería del Carbón para la Reestructuración de las Comarcas Mineras. El objetivo con el que se crearon esos planes era el de volver a dotar a las cuencas mineras del tejido industrial que estaba perdiendo y que finalizaría con el cierre de las minas.

Se sabía, lo sabían. ¿A qué dedicaron el dinero? A lo más vistoso, construcción de carreteras e infraestructuras varias. No digo que no fueran necesarias esas inversiones, pero no con los fondos mineros. Ahora lo estamos pagando. Los alcaldes solo pensaron en la reelección y la manera de trepar, al precio que fuese, y ahí incluían el endeudar al ayuntamiento hasta las trancas. Marcelino Marcos Líndez nunca explicó, ni lo hará, como es que dejó una deuda de más de diez millones y medio de euros en el Ayuntamiento tinetense, según manifestó su sucesor, José Ramón Feito, a La Nueva España.

El cierre de la térmica de Soto de la Barca era una muerte anunciada. Desde hace años estaba previsto, ¿qué hicieron los alcaldes? Nada de nada, al presente me remito. A la hora del cierre Naturgy ofrece un caramelo envenenado al ayuntamiento tinetense y PSOE y PP se lo compran. Nos va a salir muy caro. Los alcaldes fueron incapaces de negociar unas condiciones algo favorables, es más, ni lo intentaron o lo hicieron con poco empuje, por no decir ninguno.

Los ex estuvieron de acuerdo en la importancia del Polígono Industrial de La Curiscada. Solo faltaba que no fuese así. Echando la mirada atrás uno de los exalcaldes allí presentes en su momento no le dio mucha relevancia. Ahí están las actas de Plenos municipales para confirmarlo. «Paco Bárcena» se refirió al incumplimiento de la legislación, pero no ofreció alternativas. Bueno, se refirieron a la necesidad de unirse vecinos y ayuntamientos. Resulta curioso, pero cuando no saben que hacer piden la colaboración ciudadana.

Se quejaron de la falta de mano de obra, lo cual es un mal que aqueja a España y que libramos en cierta medida gracias a los emigrantes.

La alcaldesa, Montserrat Fernández, arrimó el ascua a su sardina, la ganadería. Pues bien. La alcaldesa, según confesó ella misma en su Facebook personal es amante de la poesía y de Kafka… de Kafka nada menos. La felicito, oiga.

Un detalle interesante que mencionó la señora alcaldesa. Informó a los presentes de que la tercera fase del polígono de La Curiscada no tiene enganches de luz. Dijo que se habían devuelto dos subvenciones destinadas a ese fin. Marcelino Marcos cambió de cara y se puso un poco, solo un poco, colorado. Nadie dijo nada. Corramos un estúpido velo, con perdón.

Se mencionó el tema del empleo sin hacer hincapié en ello, al contrario que con las comunicaciones y la autovía Oviedo-La Espina. Siendo muy importantes las comunicaciones más aún lo es la creación de empleo, lo demás vendrá por añadidura. Les recuerdo lo que tardaron en hacer un vial para el almacén de Amazon. Si hacemos memoria las carreteras eran mucho peores en los años ochenta y noventa, pero poco o nada se protestaba, había trabajo. Las minas a pleno rendimiento, la térmica más de lo mismo y las quejas por las carreteras eran en los bares.

Hablando de comunicaciones, son muchos los que piden una autovía a Ponferrada. Veamos. Un proyecto de esa envergadura tarda muchísimo en realizarse; luego la información pública – habrá infinidad de recursos por atravesar los terrenos que lo haría – y la dotación presupuestaria – con dos mil millones no se hace hoy – y ¿cuántos años tardarían en construirla? Oigan, todos muertos y la siguiente generación tampoco la verían. Sería necesaria la colaboración de la Unión Europea y dudo mucho que esté por la labor. Pienso en la autovía Ruta de La Plata y no veo que haya servido de revulsivo para los territorios que atraviesa; otro tanto la autovía León-Burgos.

Empleo, empleo, empleo, ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos. Un tratamiento fiscal diferenciado para esta comarca, no generalizado, contribuiría a poner el Suroccidente en las miras empresariales. Si no hay una especificidad clara con apuestas serias, rigurosas, y dotadas presupuestariamente no habrá nada que hacer. El gobierno central tiene que implicarse directamente, el asturiano de momento se queda muy corto.

Los exalcaldes no ofrecieron ninguna alternativa y ¿saben qué? Nadie asumió ninguna responsabilidad, ni grande ni pequeña, no me extraña la culpa fue del cha-cha-chá.

*Canción de Gabinete Caligari