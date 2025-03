Malgastando dinero público en Tineo (tercera parte)

La estación de autobuses de Tineo. / Santiago Pérez

Lo prometido es deuda. En esta ocasión voy a hacer un recorrido a través de la hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA y La Voz de Tineo, Boletín informativo Municipal. La villa de Tineo tiene una estación de autobuses grande no, lo siguiente. No es exagerado decir que es una obra faraónica. Desde el primer momento fue todo un despropósito. El lugar de ubicación no pudo estar peor elegido. Terreno en pendiente donde hubo que realizar expropiaciones siendo alguna finca edificable y que se encuentra cerca del Ayuntamiento, pero alejada de las zonas donde se concentra la mayor parte de la población de la villa. Esa mala decisión inicial trajo consigo el incremento del gasto hasta unos niveles desorbitados.

Iniciemos el recorrido. En diciembre de 2006 se anuncia con clarines y trompetas la construcción de la estación de autobuses. La consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras adjudicó la obra a OCA, Construcciones y Proyectos S.A. por un importe de 1.955.671 euros, el presupuesto de licitación fue de 2,2 millones. Como ya saben, las rebajas se pagan más adelante.

Siete meses después de la adjudicación no se habían iniciado las obras. Tuvieron que hacer un nuevo estudio geológico. La obra se fue complicando. Realizaron una conexión con la ronda para acceder los autobuses a la estación. Se adjudicó a Alvargonzález Contratas, S.A., con un presupuesto de 1,2 millones. Vayan sumando.

El tiempo pasa y un año después de la licitación las obras no habían comenzado. Por fin, al año y medio se pone en marcha. No todo son buenas noticias. El presupuesto se incrementó en 1,2 millones de euros. De aquella inversión inicial de 2,2 millones pasamos a 3,4. Para que no se pierdan, resumo los tiempos: en abril de 2005 el Ayuntamiento aprobó la relación de bienes a expropiar. En mayo de 2006 el Consejo de Gobierno autorizó la construcción. El Gobierno asturiano calculó que en septiembre de 2006 se iniciarían las obras. Casi aciertan, se equivocaron en año y medio.

No se olviden, vayan sumand. En mayo de 2009 los técnicos destacan la complejidad de la obra. ¡Menuda cimentación y anclajes tuvieron que meter! ¿Motivo?: el edificio se levanta sobre un terreno muy arcilloso. Fíjense si la obra tenía su enjundia que llegaron a pensar en presentarla a algún premio arquitectónico.

El 18 de marzo de 2010 llega, por fin, el esperado día de la inauguración. Asistió el presidente Vicente Álvarez Areces; el director general de Transportes y Asuntos Marítimos, Julián Bonet; el director gerente del Consorcio de Transportes de Asturias, Carlos García Lozano y, como no, el alcalde Marcelino Marcos Líndez. Hubo una gran expectación y acudimos muchos ciudadanos.

La noticia de LNE que recoge la inauguración informa que la estación prestará servicio a unos 64 000 viajeros, en otra noticia aparecen 50.000, con unos 40 autobuses diarios. Joder, perdonen, pero ¿de dónde sacaron esos datos? Oigan, no me refiero a los periodistas, si no a quienes proporcionaron la información. En teoría, de una estadística del 2009. A alguien se le escapó un cero. Según las noticias de ese día el coste final ascendió a 3.884.222 euros.

¿Siguen tomando nota de los importes? "Curiosamente" con el paso del tiempo la cifra fue aumentando. La historia no acaba aquí. Cuando las cosas van mal pueden empeorar, así fue. Algunos de los propietarios de los terrenos manifestaron al alcalde su oposición a la expropiación y que pensaban recurrir a los tribunales. No hubo nada que hacer. La obra se hizo por genitalidad – menudo palabro me acabo de inventar. La RAE me perdone-.

Cinco dueños de esas parcelas recurrieron a los tribunales y tras llegar al Tribunal Superior de Justicia de Asturias este condenó al Ayuntamiento a pagarles 1.934.937 (un millón novecientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y siete) euros. A esta cifra el ayuntamiento tuvo que sumar otros 420.000 (cuatrocientos veinte mil) euros. Estas son las cifras que tengo confirmadas, ¿serían las últimas? Que no les tiemble el pulso, sigan sumando. Les advierto que aún hay más. En esa misma sentencia el Principado fue obligado a pagar una cantidad similar.

Hagan un esfuerzo y sumen. Por las expropiaciones el Principado y Ayuntamiento fueron condenados a pagar unos cinco millones de euros. Estamos ya en 2012, el alcalde es Jose Ramón Feito, Marcelino Marcos fue llamado a desempeñar funciones más elevadas, como él mismo dijo en la última Feria de Muestras de Tineo a la que acudió como alcalde.

Al ver el desastre en que se metieron, por su mala cabeza, no se les ocurre otra cosa que ofrecer a una de las familias a la que tenían que abonar 615.626 (seiscientos quince mil seiscientos veintiséis) euros, 26 parcelas del polígono industrial del Alto Forcayao. Ni caso le hicieron.

El 24 de octubre de 2012, José Ramón Feito manifestó a LA NUEVA ESPAÑA que si lo llegan a saber no hubieran llevado a cabo la obra. Vamos, eso vino a decir. A buenas horas mangas verdes. Eso pasa cuando no se piensan las cosas. Ir a un juicio, como estaban avisados, puede salir de una u otra forma, en este caso, peor imposible.

Hay unos datos que no pude, o supe, averiguar, el coste de los proyectos. No es descabellado decir que el coste de la estación de autobuses de Tineo, entre uno, otro y lo demás allá, debió superar los diez millones de euros.

Lo más utilizado es el parque infantil que hicieron en una terraza. El edificio acoge a la Policía Local y a los Servicios Sociales. No hay taquillas, nunca las hubo. El local destinado a cafetería sigue vacío. Los autobuses diarios se cuentan con los dedos de una mano. El vial que da acceso a las dársenas es ocupado por vehículos que no quieren pagar la ORA, para algo debía servir.

Como me dijo una persona a la que respeto y aprecio esto fue un auténtico dispendio. Es muy educada y amable. Como soy más directo les digo que fue un auténtico disparate, un despilfarro de dinero público por el empecinamiento de una persona. No pasa nada, lo pagamos entre todos los ciudadanos. Les aseguro que todavía hay más casos de malgastos en estas tierras tinetenses.

Fuentes: La Nueva España (LNE) 08.12.2006; LNE 30.03.2007; LNE 20.09.2007; LNE 04.04.2008; LNE 15.05.2009; LNE 30.05.2009; LNE 18.03.2010; LNE 19.03.2010; LNE 24.10.2012 ,

La Voz de Tineo (LVT) Diciembre 2006; LVT abril 2008; LVT diciembre 2008; LVT abril 2010; LVT mayo 2014