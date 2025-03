El Noroccidente, la comarca marginada en la sanidad asturiana

¿Es razonable que un paciente tenga que esperar más de seis meses para una primera consulta a la que, con criterio, le ha derivado su médico de atención primaria? ¿Es aceptable esperar más de un año para un diagnóstico? ¿Es justo decirle a un paciente que debe aguardar más de tres meses para hacerse una ecografía o una colonoscopia calificadas como preferentes? Seguro que todos coincidimos en la respuesta a estas cuestiones: no, no lo es.

Aunque el Gobierno regional intente desesperadamente ocultar la realidad, esta es muy terca y los datos que mensualmente publica el propio Sespa confirma que los pacientes del Noroccidente esperan mucho más tiempo para ser atendidos en muchas especialidades que el resto de los asturianos. Y no, no se puede tolerar ni un minuto más esta discriminación en algo tan vital como es la salud y la asistencia sanitaria.

Cabe preguntarse, entonces, cómo hemos llegado a esta grave situación de la sanidad pública en el Área Sanitaria I. Lamentablemente, todos los vecinos de la comarca conocemos la respuesta: la nefasta gestión de quien hoy ocupa la máxima responsabilidad al frente de la Consejería de Salud, tanto en su actual cargo como en su anterior etapa al frente de la Gerencia del Sespa.

Podría pensarse que mirar al pasado no soluciona nada en el presente o en el futuro, pero -al menos en este caso- eso no es cierto. Quien ha llevado al hospital de Jarrio a su crítica situación actual no puede seguir pidiendo más tiempo a los desesperados pacientes y prometiéndoles soluciones que nunca llegan, como ha venido haciendo año tras año durante la última década. Resulta obvio que quien nos ha llevado a esta situación no puede formar parte de la solución.

En el área sanitaria I hay un problema estructural derivado de la mala gestión de la sanidad autonómica, que se agudiza en esta comarca. Las listas de espera interminables no solo generan ansiedad y desesperación en los pacientes y en sus familias, sino que también ponen en riesgo su salud y, en más de un caso, su vida. Ante problemas complejos como este, no caben soluciones improvisadas ni provisionales, como las que la Consejera nos ofrece intentando apaciguar los ánimos de unos vecinos que ya no aguantamos más.

Cabe efectuar, por último, un nuevo llamamiento a todos los alcaldes de la comarca, quienes en este esencial tema deben de tener claro que sus vecinos han de ser lo primero y no su partido. Mantenerse de perfil ante este grave problema no es una opción, actuar de forma conjunta y valiente y defender con uñas y dientes la sanidad pública de sus vecinos es el único camino que puede seguir quien tiene el honor de regir un ayuntamiento.

Urge un golpe de timón en la gestión sanitaria del gobierno de Asturias que traiga soluciones permanentes e inmediatas a una comarca noroccidental que, de seguir por la actual senda, pronto admitirá únicamente cuidados paliativos.

