Cerrojazo a la Escuela de Música de Tineo

La música es una expresión artística vinculada al ser humano ya desde la prehistoria. Forma parte de nuestra vida diaria. En muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero siempre tenemos un fondo musical a nuestro alrededor, aunque sea el canto de un pájaro que puede trinar para atraer a una hembra o marcar su territorio y los humanos entendemos que se trata de una melodía.

Están demostrados los beneficios de la música en el desarrollo cognitivo de los niños, también de los adultos. Estimula la lógica, el razonamiento, la concentración, la memoria y un sin fin de provechos. La mayoría de las personas que tocan un instrumento no llegarán a ser Einstein, tocaba el violín y el piano, que lo hacía para relajarse y descansar, al resto de los mortales les produce el mismo efecto a la vez que les sirve para relacionarse con otras personas y con el mundo.

El arte, en sus diversas manifestaciones, es una de las características que nos diferencia del resto de los animales, nos hace más humanos y, sin embargo, hay personas que consideran que es algo superfluo. Triste pero cierto. Cuando entre esos se encuentran políticos con cargos públicos podemos esperar cualquier cosa. Tenemos el ejemplo en Tineo.

El 28 de mayo de 2025, fecha para recordar, nos despertamos con la noticia de que la Escuela de Música de Tineo la van a cerrar. La alcaldesa, Montse Fernández, del Partido Popular en connivencia con sus socios de Vox han decidido darle el cerrojazo. La alcaldesa argumentó que esa decisión es por razones económicas, así se recoge en LA NUEVA ESPAÑA: "La Escuela de Música le cuesta al Ayuntamiento 200.000 euros al año y da unos ingresos de 12.000 euros, ahora tiene 23 alumnos por lo que el coste por alumno es de unos 8.500 euros al año". Con esta explicación estoy seguro que habrá ciudadanos que le den la razón.

Sigamos.

En este curso la Escuela ofertó clases de música y movimiento, baile tradicional, acordeón diatónico, gaita, tambor, piano y guitarra. Perdón, ¿cómo dice? A mitad de curso se marchó la profesora de piano y una baja médica dejó sin profesor de guitarra. ¿Cómo es que no se cubrieron? En esta escuela se llegaron a impartir quince asignaturas, ¿qué pasó?

La señora alcaldesa dice que se están buscando soluciones de colaboración público-privadas. Una política previsora hubiera hecho los deberes y esa cuestión ya tendría que estar solucionada. Pues no, primero cierran y luego ya veremos. A eso se llama ineptitud.

Por cierto, el equipo de gobierno PP-Vox ya se encargaron de cerrar las piscinas de San Roque alegando el elevado coste de las reparaciones necesarias. Con el paso del tiempo irán a peor. No se volverán a abrir.

Teniendo en cuenta el argumento de la alcaldesa, de la señora alcaldesa, ¿cuánto tiempo le queda a la piscina climatizada? El gasto de personal, mantenimiento y gasto corriente es muy elevado, la recaudación mínima. Ningún partido hace público los costes de esa infraestructura megalómana. Económicamente es inviable ¿la cerrarán?

No crean que los problemas en la Escuela de Música de Tineo son cosa de ahora. En absoluto, vienen de largo. Ya siendo alcalde Marcelino Marcos, actual consejero de Medio Rural, aparecieron los primeros síntomas de que algo no funcionaba bien. Tal fue así que el que fuera director de la Escuela, José Fernández Avello, más conocido por Pepe Avello, se marchó saturado de desatinos. Pepe Avello, gran profesional de reconocido prestigio, fue el alma mater del Conservatorio Municipal Profesional de Música del Occidente de Asturias, en Luarca. Vamos, casi igual que la de Tineo – es ironía- La actual directora de ese conservatorio es María del Rosario Álvarez Fernández quien impartió clases de piano en Tineo. También se fue por los mismos motivos. No fueron los únicos que se fueron hartos de despropósitos. Otro caso muy triste fue la marcha de Antonio Gómez, Toño, que puso en marcha, mientras fue profesor en esta escuela de Tineo, una big band que contó con el apoyo entusiasta de los músicos. Fue una gran pérdida. Otro que no aguantó por causas ajenas a sus voluntad.

Son bastantes personas las que conocen estas desventuras.

La señora alcaldesa lleva dos años en el cargo ¿qué hizo? Nada. Bueno, ahora sí, la cierra. Era un problema sobrevenido pero tenía la obligación de solucionar lo que sea que pasa. No lo hizo.

Dicho esto voy a comentarles otros "detalles".

En Tineo hay un coro que cuenta con 17 integrantes. No tiene ningún vínculo con la Escuela de Música. También hay una banda de música compuesta por 30 personas. No tiene ningún vínculo con la Escuela de Música. Por cierto, su actual director también dio clases en la Escuela de Tineo, hace tiempo que lo dejó. Esto parece algo redundante, pero tristemente real. ¿Motivos? Parece una pregunta evidente que nadie responde y no creo que lo vayan a hacer. No me dirán que no resulta extraño ¿verdad?

Está claro que hay interés por la música en Tineo.

Aún hay más.

En este momento hay unos quince alumnos aprendiendo a tocar el saxofón y la flauta. Ninguno de ellos en la Escuela de Música. Otros siete están recibiendo clases de trompeta, trombón y tuba. Ninguno en la Escuela de Música. Cuatro reciben clases de clarinete y de percusión otros cuatro. Ninguno de ellos en la Escuela de Música de Tineo. ¿No les resulta curioso?

Las clases las reciben en la denominada Casa de González Mayo, de propiedad municipal.

¿Cómo se financia la banda? Con contribuciones mensuales de sus integrantes, diez euros al mes y con socios, que colaboran con diez euros anuales. Por cada actuación cobran ochocientos euros y con todo esto se van apañando.

Interés por la música haberla hayla, pero alejada de la Escuela de Música de Tineo, de titularidad municipal.

El cerrojazo de ahora es consecuencia de una larga agonía que se sabía que no podía terminar bien. El ayuntamiento, mejor dicho, los alcaldes Marcelino Marcos, José Ramón Feito y Montse Fernández, son responsables de haber llegado a esta situación. Que no den disculpas, no lo reconocerán, faltaría más, saben que es cierto y bastantes ciudadanos también lo sabemos.

Tineo vive un nefasto momento para la cultura, aunque no es nada nuevo, la pasta antes que la cultura, total ¿para qué sirve? PP y Vox se han cubierto de gloria. Nos darán más sorpresas, desagradables, estoy seguro.