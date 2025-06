De hijos adoptivos y predilectos de Cudillero

El 26 mayo de 2019 se celebraron en España elecciones municipales. Unas semanas antes de esa fecha y por el Registro del ayuntamiento, se solicitó que a Juan Luis Álvarez del Busto se le concediese el título de "Hijo Predilecto" de Cudillero.

La persona que lo presentó en aquel momento, lo hizo con la mejor de las intenciones, máxime cuando pretendía dar una sorpresa en la iniciación del expediente que se abriría para tal cometido, quedando por tanto claro que Juan Luis no sabía absolutamente nada del asunto.

En aquel momento, yo, en mi calidad de concejal por el PSOE, Partido del que era secretario general y que por circunstancias por todos sabidas gobernaba en el Ayuntamiento, me opuse a ello. No estaba bien presentada la solicitud una vez realizado el registro. Nos encontrábamos a escasas semanas de las referidas elecciones y no me parecía bien que una gestora iniciara dicho trámite. No había una política de consenso; fue un tiempo duro y había que adaptarse a las circunstancias diversas, por lo que elevar al Pleno tal cometido no procedía. Se lo expliqué personalmente a Juan Luis, el cual lo entendió perfectamente, como asimismo nuestra situación política. Y se manifestó que, por nuestra parte, una vez transcurridas las elecciones de 2019, los gobiernos sucesivos deberían estudiar y profundizar de una vez por todas este nombramiento. Así quedó hablado.

Escribo esto en mínimas palabras, ya que en LA NUEVA ESPAÑA de 8 de junio actual, es decir, 6 años después de lo que ocurrió con la gestora municipal ante este nombramiento a favor de Juan Luis, que había sido "aparcado", sale la noticia de que se ha iniciado un expediente para elevar el Pleno corporativo, proponiendo otorgar el título de "Hijo Adoptivo de Cudillero" al productor audiovisual José Velasco, con segunda residencia en la localidad cudillerense de Villademar.

Lo primero que podemos pensar y visto su currículum (el que publica LNE), se entiende que es hombre de la cultura. Aquí se quede esto. Nada que objetar. A no ser el hecho de que en Cudillero la política y la cultura llevan reñidas desde hace años.

La política se metió en nuestro pueblo en el ámbito cultural con una visión poco armoniosa en relación con las personas que dirigían y coordinaban los muchos y variados grupos culturales que en Cudillero siempre existieron. Unos bien, otros no tanto, con una disciplina particularmente edificada no sé si con mucho conocimiento en algún caso. Los ejemplos de todo esto se fueron sucediendo y, como muestra, baste decir cómo los débiles argumentos esgrimidos siempre hacia personas y grupos, dieron al traste para que Cudillero fuera "Pueblo ejemplar". Perdida toda esperanza, la política en este tema y otros (culturales), no obtuvo el acercamiento que fuese bastante aceptado. Faltó la modestia del poder de la razón.

A Cudillero han llegado a través de los tiempos, escritores, dramaturgos, cinéfilos, poetas, pintores, políticos… un enjambre, en fin, de buena gente, que han proyectado Cudillero al mundo, incluyendo la cultura, y en ella algo que en el concejo debería por siempre existir: los "argumentos racionales" y nada de retos escépticos.

Argumento racional se puede exponer sobre Juan Luis, el antes mencionado y apartado en aquel momento por la gestora y otros más.

Es cierto que su bagaje cultural es importante y con argumentos inspirados en Cudillero.

Por otra parte, creo que cuando José Velasco tenga su nombramiento de "Hijo Adoptivo", esgrimirá su relación con Cudillero y su aporte personal a este pueblo.

De Juan Luis puedo decir que aporta con más de medio siglo en su trabajo por Cudillero, un reglaje que lo dividiría en cuatro partes: A) El Cudillero eterno. B)La consistente humanidad de este pueblo. C) La divinidad de un tiempo que hay que dejar escrito, y D) una ley natural y clásica que se da a conocer por la razón. Todo ello entretejido en actividades tales como:

Director-coordinador de la revista "L´Amuravela" durante 20 años; creador y director de la revista "El Baluarte"; creador, hace 46 del galardón "Amuravela de oro" y de la "Fiesta Literaria de la Mar" con sus Cuadernos Literarios "Escritores en Cudillero" y el Concurso literario para escolares "Cudillero, el pescador y la mar", con 46 y 42 años de antigüedad; fundador de la Asociación "Amigos de Cudillero" en 1992 y cronista oficial de Cudillero desde 1974 (el más joven de España en aquel momento y hoy el decano).

Una vez analizado esto, queda esa parte que los personajes políticos, como varios Presidentes del Principado de Asturias, consejeros, alcaldes, militares, cantantes míticos asturianos, escritores, deportistas, profesores de Institutos, autonomías varias de España, algunas naciones hispanoamericanas, un sinfín de todo arco de tendencias, pensamientos e ideologías, han ensalzado y felicitado a Juan Luis.

Así pues, queda la pregunta:

¿Se politiza la cultura y a quienes la representan?

Es fácil la contestación y la duda se puede despejar definitivamente, concediéndole el título de "Hijo Predilecto"; y nada impide que otras personas y en el tiempo prudente y justo lo puedan recibir. Así sea y bienvenida siempre esta distinción.