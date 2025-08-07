ERA de Cangas del Narcea: tres décadas de promesas vacías

Han pasado más de treinta años desde que el PSOE comenzara a prometer, elección tras elección, la construcción de un ERA (Establecimiento Residencial para Ancianos) en Cangas del Narcea. Más de tres décadas durante las cuales cientos de familias del suroccidente asturiano han visto cómo sus mayores han tenido que, o bien adaptarse a las condiciones del religioso hogar San Jose, o bien marcharse a residencias en otros concejos, lejos de sus raíces, de sus entornos, y en muchos casos, de sus seres queridos. Mientras tanto, la promesa del ERA se ha convertido en un símbolo de lo que no debe ser la política: propaganda sin hechos, palabras sin compromiso, y olvido institucional hacia las comarcas más envejecidas y abandonadas de Asturias.

El gobierno del PSOE en Asturias —con diferentes presidentes, consejeros y alcaldes— ha utilizado este proyecto como un comodín electoral. Cada campaña, con puntualidad matemática, como el río guadiana, reaparece la promesa de construir el necesario y ansiado centro geriátrico, como si la mera repetición fuera suficiente para convencer una población cada vez más incrédula. Se han hecho estudios previos, se ha incluido en los presupuestos, se han expropiado edificios y solares... incluso se ha hablado de convenios con entidades del sector sociosanitario. Pero en la práctica nada se ha hecho, a excepción de la utilización por parte de SOGEPSA de lo expropiado para otros pelotazos urbanísticos, y por tanto la realidad sigue siendo la misma: Cangas del Narcea no tiene un ERA público y el problema se acentúa con el paso del tiempo.

Este abandono no puede entenderse como un simple retraso administrativo. Es una clara falta de voluntad política. El mismo gobierno que sí ha sido capaz de ejecutar otros proyectos de igual o superior envergadura en otras áreas de nuestra región, parece incapaz de priorizar una infraestructura básica para la dignidad de las personas mayores en esta envejecida comarca. Y lo más grave es que estamos hablando de una necesidad, no de un lujo. Asturias es una de las regiones más envejecidas de Europa, y Cangas del Narcea presenta una pirámide poblacional alarmante, que como ya comenté en otros artículos somos el municipio de España de menos de veinte mil habitantes que más población perdió en la última década. Y ninguna de las tres grandes actuaciones necesarias para frenar la sangría poblacional tiene visos de solución a corto plazo.

El desdén hacia este proyecto contrasta con los discursos que el PSOE ha repetido durante años sobre la “lucha contra la despoblación rural” y el “equilibrio territorial” “ayudas a la España vaciada”. ¿Cómo se puede hablar de fijar población en el medio rural si no se garantizan servicios básicos como la atención a los mayores? ¿Qué credibilidad tienen las estrategias contra la despoblación si los propios gobiernos ignoran las necesidades elementales de sus ciudadanos?

Muchos cangueses, y vecinos de la comarca, sentimos que se nos está tomado el pelo. El engaño continuado ha generado frustración, pero también resignación, como si el olvido institucional fuese parte del destino del suroccidente asturiano. Y lo peor es que, ante cada nuevo anuncio, ya ni siquiera hay entusiasmo: hay desconfianza, y con razón. ¿Cuántas veces más van a volver a prometer lo mismo sin cumplirlo?

La construcción del ERA no es solo una cuestión de justicia social. Es también una inversión en empleo, en economía local y en cohesión territorial. Una residencia pública generaría decenas de puestos de trabajo estables, muchos de ellos altamente feminizados, ayudando a fijar población joven en el concejo. También permitiría que los mayores envejezcan con dignidad, cerca de su entorno, lo que mejora su calidad de vida y reduce los costes sociales derivados de la soledad no deseada y los traslados a otras comarcas.

En este contexto, resulta indignante que el PSOE siga presentándose como el partido de los servicios públicos cuando, en el caso de Cangas del Narcea, ha sido incapaz de cumplir una promesa esencial durante más de dos décadas. ¿Dónde queda la responsabilidad política? ¿Dónde la rendición de cuentas? El silencio institucional y la falta de autocrítica solo agravan la sensación de abandono.

En este sentido, la única respuesta que hemos recibido recientemente ha sido el silencio. Y cuando no ha sido el silencio, han sido evasivas. Incluso tras la oferta municipal de dos edificios emblemáticos para ubicar la residencia, la reacción del gobierno del Principado ha sido la de siempre: prometer sin concretar.

Muchos tememos, con razón, que ya se haya optado por dar carpetazo al proyecto sin decirlo abiertamente. El reciente convenio del Principado con GRUROCE, la empresa gestora del centro privado “Hogar San José”, apunta a que consideran el asunto resuelto. Pero no lo está. Un acuerdo con una empresa privada no sustituye un servicio público digno, accesible y suficiente.

La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿hasta cuándo vamos a tolerar esta situación? Porque si algo necesitamos en Cangas del Narcea no son más promesas, sino hechos.