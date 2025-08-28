Nací en un pueblo de Castilla de menos de 1000 habitantes allá por los años 70 y desde pequeña siempre escuché la misma cantinela a quienes tenían la obligación de orientarnos por este mundo del revés: "Lo que hay aquí ya lo conoces, intenta buscar algo mejor". Esta frase tan demoledora la llevamos grabada en lo que Hipócrates llamaba "la fuente misma del pensamiento, goces y tristeza'' (nuestro cerebro), la mayoría de las personas de mi generación.

Y así lo hicimos. Marchamos a estudiar y pasamos a formar una población flotante que aparece en época de cosechas y fiestas señaladas mientras nuestros progenitores sigan existiendo. Pero no fuimos los primeros en irnos. Antes de nosotras y nosotros hubo quiénes lo hicieron a Europa, Sudamérica y, por supuesto, a otras zonas industriales y urbanas de este país.

Y así ha seguido sucediendo. Miles de personas en busca del "Dorado urbano". Esa vida que nos hicieron creer fácil y que a muchas personas atrapó en una rutina de jornadas eternas llenas de privaciones para tener quince días libres al año: de ellos, una semana en el pueblo, disimulando la tristeza y las carencias acumuladas.

Y todo esto viene a cuento porque están ardiendo esos escenarios que abandonamos y de los que no parece saberse quién es responsable. Sin olvidar que si hay algo en lo que se está pensando, inventando y luchando desde las administraciones públicas es precisamente en convencer a las personas de que regresar a la vida en el medio rural merece la pena, lo que se ha llamado Reto Demográfico.

Y puede que sea verdad, pero ¿qué vida queremos? Yo estoy convencida de que la mejor solución es lo más demandado: una vida con un trabajo de calidad que nos permita vivir dignamente. Algo que cada vez escasea más en nuestro medio. Nos han querido convencer de que el trabajo industrial no puede convivir con el ganadero, agrícola o el turismo. Y eso, a mi parecer, no es cierto. Vivir en el Suroccidente no puede ser sinónimo de precariedad, de trabajo estacional o de demasiada dependencia de unas ayudas puntuales que, en el mejor de los casos, tendrán fecha de caducidad. Necesitamos certezas económicas de futuro.

Se termina el desmantelamiento de la central térmica de Soto de la Barca y quedará un solar con un destino tan vacío como el de un libro en blanco. Las explotaciones mineras de calidad y con garantías laborales son pocas (todavía lloramos las muertes de Cerredo) y al sector forestal aún le queda mucho recorrido.

En el turismo andamos renqueando con iniciativas familiares que conviven con otros modos de vida, y el sector agroalimentario comienza a despuntar con mucho trabajo e imaginación (veremos que pasa después de estos incendios).

Necesitamos personas que vivan en nuestros pueblos, pero no lo lograremos de cualquier manera. Queremos cultura, acceso a telefonía móvil, descansos laborales decentes, sueldos dignos y un lugar dónde vivir. Tema que tampoco es nada fácil en nuestros municipios con cientos de casas cerradas cuyos propietarios se niegan a alquilar o vender.

Otro capítulo aparte merecería la realidad de las mujeres en los pueblos. Una vida llena de obligaciones, prejuicios y condicionantes que nos han asfixiado y de la que hemos huido para poder vivir como nos ha dado la real gana y a la que no vamos a renunciar, aunque España sea un erial si no se nos tiene en cuenta (aviso a navegantes).

Por último, leemos y escuchamos tantos argumentos de cuñadismo o barra de bar que deberían asustarnos. Criticar la Agenda 2030 cuando la mayoría no conocemos su contenido, insultar a organizaciones ecologistas a las que debemos mucho más de lo que somos conscientes, utilizar las desgracias para reivindicar el fascismo (aún resuenan en nuestros pueblos las historias de jóvenes asesinados por el régimen de Franco en la lucha por sus montes o pastos) y algunas barbaridades más que hemos leído estos días, supone dejarnos arrastrar por esa corriente de descrédito que está sufriendo nuestra Democracia y quiénes nos representan.

Porque no es verdad que el pueblo salve al pueblo. Al pueblo nos salvan nuestros servicios públicos y los impuestos que pagamos para mantenerlos: bomberos, protección civil, ejército, UME, servicios sanitarios, etc. (con sueldos dignos, evidentemente).

Lo contrario será volver a depender de la caridad para recibir las sobras de otros, de los prestamistas para recuperar todo lo perdido y de quiénes nos venden la libertad y el futuro envueltos en bulos y un celofán tan oscuro como el lodo del que proceden.