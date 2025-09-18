Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Félix Martín

Herminio, más allá del arte

Sobre la altura humana del artista de El Franco

Cada poco los franquinos se pellizcan para comprobar que, entre los suyos, un paisano de toda la vida, la mitad de la cual ha pasado trabajando en un negocio familiar, y que empezó minimizando su arte en unos granos de arroz sólo visibles a través de grandes lupas de aumento, es ahora un reconocido y universal personaje de la historia del arte.

Poco le ha interesado a Herminio Álvarez la fama en Madrid, en Nueva York, o en Tokio, y sí mucho el calor cada día de sus propios convecinos en su espacio natural, La Caridad. Aquí, y de forma tan callada como discreta, tanto como alejada del eco mediático, ha alentado la creación de dos museos de primer nivel en un concejo que no llega a los cuatro mil habitantes. Además, y por si fuera poco, en tierra esqueicida, siendo una referencia cultural de Asturias.

Mucho menos dispuesto a las palabras y los discursos, Herminio prefiere la discreción o la segunda fila, y que sea la literatura del historiador César Ripoll al que ha doctorado cum laude, el que escriba y haga públicos los mejores capítulos de su historia como artista.

De esta forma y pasando por convertir en arte negros cartones prensados; entre la magia de sus equilibrios alámbricos y magnéticos, ha pasado a formas agigantadas e inestables sin ir mucho más allá de una paleta tricolor. Todo ello, y por si fuera poco, disfrutándolo en vida y en plena forma como creador, rodeado de los suyos. ¡Qué grandeza profetizar en la tierra de uno, y que todos a una lo sientan con el mismo orgullo! Que cuando el arte desborda, las palabras pueden esperar.

