Desde hoy, 28 de diciembre de 2052, ¡ya hay radares en El Pito!

Al responsable de infraestructura viaria en el Principado de Asturias, con respeto.

"Annuntio bobis gaudium magnum". Es decir: "Les anuncio una gran alegría". Y es que, la carretera que cruza los pueblos de El Pito y Aroncés, que conduce a la villa de Cudillero, contará en breve con una señalización adecuada en lo que a la circulación de vehículos se refiere, instalándose semáforos y radares a lo largo de la kilométrica recta. En las citadas localidades, se sitúa el IES y la Quinta o Palacio de Selgas, además de contar con una nutrida población. Todos deseaban –deseábamos- que se cumpliese la reiterada petición del vecindario para que así fuese, como en varias ocasiones uno hizo constar desde estas páginas de LA NUEVA ESPAÑA. Y es que, ciertamente, las velocidades de vértigo a las que circulaba un alto número de "locos al volante" era más que preocupante, máxime si se tiene en cuenta que muchos de los "fitipaldis" son residentes en la zona. El caso es que el serio y grave problema en cuestión ya va a ser historia. Aunque trabajo costó.

Aun recuerdo la insistencia, allá por años 20 del presente siglo, solicitando que se solucionara la referida anomalía. Incluso con serias advertencias de la Asociación de Vecinos "San José", amenazando con el corte de la carretera durante varias horas en días alternos. Incluso se pensó en alguna ocasión rebautizar a El Pito con el nombre de "El Pitorreo".

Pero, en fin, nunca es tarde si la dicha es buena. Y así, la vieja y justa reivindicación, va a dejar de ser un problema desde hoy mismo, como anunciamos en el titular. Vaya desde aquí la más cordial felicitación a los responsables políticos por la adopción de la justa decisión, que los vecinos celebrarán con la colocación de una placa conmemorativa en recuerdo de tan memorable hecho y con la celebración de una monumental verbena.

---

"Pero… ¿qué me sucede?, ¿en qué pienso?, ¿qué estaba soñando?", comento al tiempo que despierto sobresaltado. "¿Era una pesadilla o es una realidad?" Me levanto, tomo el coche, cruzo El Pito y Aroncés para cerciorarme, y resulta que, en octubre de 2025, todo continúa como estaba. Mientras, hay quien piensa en que el primero de los núcleos de población se merece un reconocimiento realmente institucional. Volví a casa, a la cama. Y soñé que me nombraban Papa. Entonces, ¡gracias e eso…! -como diría el entrañable Tip-, a mis influencias por el cargo que ostentaba, conseguí que se instalaran semáforos, radares, pasos de cebra y de cabra, no solamente en los referidos pueblos, sino también en la Cuesta la Vana, en la playa de Aguilar y en el acceso a la ermita de Santa Ana de Montarés.

Puntu, ya cabóusi.