Opinión
Un aeróvoro para Tapia de Casariego
A finales de año concluye el centenario del nacimiento del escultor Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925-Madrid, 2019), de cuya repercusión internacional dio buena cuenta la exposición celebrada este verano en el Centro Niemeyer de Avilés, comisariada por el especialista Alfonso de la Torre.
Miembro del grupo El Paso, participó en la colectiva “New spanish painting and sculpture” del MOMA de Nueva York, que le garantizó una presencia permanente al otro lado del Atlántico a partir de 1960. La exposición en Avilés, centrada únicamente en su relación con los Estados Unidos, formaba parte de los actos programados por la fundación presidida por su hija, Marta Chirino, que gestiona su amplio legado personal.
Es una lástima que no se haya podido festejar también la efeméride en su querida Tapia de Casariego, localidad asturiana en la que Chirino veraneó durante un cuarto de siglo. Artista de lo local y lo universal, con una escultura arraigada que a través del hierro forjado conectaba con la cultura aborigen canaria y sus símbolos eternos, en Tapia tiene casa su hija, bióloga y excelente dibujante botánica.
No es difícil imaginarse sobrevolando la punta de La Reburdia u otro lugar semejante en la villa alguna pieza suya, por ejemplo alguno de sus espléndidos aeróvoros, mitad ave y mitad viento, surgidos a partir de 1972 y que marcaron un antes y un después en su itinerario. En la exposición se mostraban algunas fotografías hechas por Alejandro Togores de su génesis en Southwood, al lado del río Hudson.
El legado de Chirino se articula a través de la fundación a su nombre situada en el Castillo de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, que, como a él mismo le gustaba recalcar, es sobre todo de “Arte y Pensamiento”, y habría que plantearse la manera en que esta idea se pudiera materializar, lo que supondría una excelente oportunidad para un concejo aislado que tiene más vinculaciones con el arte contemporáneo de lo que pudiera creerse.
