De agravios o desagravios tapiegos

Siendo centenaria la tradición teatral en Tapia de Casariego, es un gran acierto de parte del Ayuntamiento la celebración desde el otoño pasado de un Ciclo de Teatro. Además, y sobre todo, fuera de la temporada estival, ya de por sí, afortunadamente, repleta de actividades culturales.

Y ante la sugerencia de bautizarlo como Ciclo de Teatro "Manolo Galano", la concejalía de cultura declina por aquello de no agraviar a otros tapiegos, ignorando completamente que, nadie acumula ni se aproxima remotamente a la altura literaria (también musical), del personaje Galano.

¿Se pensó en otros tapiegos ligados a la escena, cuando se le puso una calle a Chita Nogueiro? ¿Se pensó en alguien más que en "Carrina", cuando se bautizó el Polideportivo Municipal obviando al mejor deportista tapiego de todos los tiempos, es decir, el remero olímpico Enrique López? ¿Se olvidaron a otros grandísimos marineros tapiegos, cuando se dio nombre a la travesía Pérez "Malén". ¿Se olvidó la existencia de otros grandes surfistas locales y forasteros, cuando se denominó al "Memorial Peter Gulley", se le erigió una escultura, y hasta se inauguró el Paseo Hermanos Gulley? Es decir, un triple homenaje, que ni siquiera acumula el mismísimo Marqués de Casariego.

¿No se celebra el Día de Santa Cecilia en Tapia, como hace casi toda Asturias, por aquello de no agraviar al resto del santoral femenino? ¿Es didáctico celebrar el "Día de indios y vaqueros" para que todos los niños de Tapia se maten por las calles con pistolas y metralletas, y luego celebremos el Día de la Paz? ¿Dejamos de homenajear cada verano a los mejores paisanos agroganaderos del año; de entregar el "Requesón de honor" durante la Feria Campomar, por aquello de no entrar en agravios?

En fin, que a lo mejor antes de las calenturas correspondientes a tantos homenajes u olvidos, convendría un poco de reflexión y consenso, y sobre todo, estudiar nuestra propia historia para aprender de ella y no escribir con tantos borrones.