Jovellanos estuvo en Vegadeo

El día 19 de diciembre de 2025, se puede afirmar que Gaspar Melchor de Jovellanos, (Gijón 1744- Puerto de Vega 1281) estuvo presente en Vegadeo.

En el precitado día 19, irrumpieron en Vegadeo unos acontecimientos que trazaron las reivindicaciones reales, desde el punto de vista educativo del rural, de manera inequívoca y alejada de frases más o menos ingeniosas.

En tal día, en Vegadeo se habló del "Jovellanos", nombre del colegio público, sito en Vegadeo, de la manifestación de la AMPA del Colegio Público "Jovellanos", denunciando, una vez más, los problemas importantes de infraestructuras, en que se encuentra el edificio, con una intervención, contundente y realista, del presidente de la AMPA, Alejandro Murias , y de Luis Felipe, que recibió el título de hijo adoptivo de Vegadeo.

Cuando, hace unos cuarenta años se inició la actividad educativa en el colegio público "Jovellanos" de Vegadeo, no hay duda que la elección del nombre me atrevo a pensar que fue basada en la defensa que, en su obra "Memoria sobre la educación pública" ( año 1802) Jovellanos hizo de la educación abierta, libre y adecuada para todas las clases sociales, con la creación de centros de características democráticas, universal, gratuita y accesible.

Este pensamiento de Jovellanos sobre la educación, fue reivindicado por el Presidente de la AMPA del Colegio Público "Jovellanos" de Vegadeo, Alejandro Murias, cuando, en su intervención remarcó, mediante una manifestación clara, rotunda y concreta, que las instalaciones del centro escolar se encuentran en un estado tan deteriorado que necesita una reforma integral.

Tal deterioro material pone a los 240 estudiantes que acuden al colegio público "Jovellanos" de Vegadeo, en una situación alejada de una educación igual para todos los españoles, tal como se refleja en la Constitución y fue defendida, en su época, por Jovellanos.

La frase de Alejandro Murias, cuando afirma que su reivindicación "no es una causa política, es una necesidad del pueblo", refleja que ya está bien de teorías, cuando la realidad demanda hechos.

Un ejemplo que puede parecer anecdótico, pero que creo que es de una potencia importante, se puede concretar en el hecho siguiente: la AMPA del colegio público Jovellanos editó un calendario reivindicativo del estado del centro y con ello arreglarán un baño en mal estado del patio.

Sobran las palabras.

En la misma línea de la educación en el rural y, a continuación de la manifestación reivindicativa del AMPA del Colegio Público "Jovellanos", se llevó a cabo en Vegadeo, la entrega, de forma oficial, del título de Hijo Adoptivo de Vegadeo, a Luis Felipe Fernández.

Se puede afirmar, de forma clara e inequívoca, que Luis Felipe es una referencia, desde el punto de vista educativo, en el rural.

Tiene una historia educativa que viene desde hace mucho tiempo, en Ibias y Vegadeo, viviendo e impulsando la educación en el rural.

La historia de Luis Felipe Fernández, como la de otros enseñantes, como, por ejemplo, Emilio García, profesor de Filosofía en el IES "Elisa y Luis Villamil" que se acaba de jubilar después de pasar toda su carrera docente en Vegadeo, provocan un aliento importante, pero necesitan de un impulso claro, permanente y determinante que no se puede quedar en actos más o menos bonitos y emotivos.

Esta es la opinión, salvo mejor criterio, de un abogado de pueblo de Vegadeo, sin acritud .