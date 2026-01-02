Hoy, rueda la moneda

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego acaba de aprobar sus cuentas para el año que viene. Además, en tiempo y forma, y por unanimidad; con toda la oposición socialista haciendo patria y colaborando con que la gestión municipal funcione sin cortapisas. Es decir, todo lo contrario que el Gobierno de España que lleva tres años desgobernada, flirteando con la extrema izquierda, sin más norte que la corrupción, y sin presupuestos.

Pero Tapia se dispone a tirar la casa por la ventana con la renovación de calles y avenidas, viales costeros y rurales (de extrema necesidad); también con mejoras en los equipamientos infantiles, en la Escuela de Música, en el polideportivo, y en la antigua Casa de Cultura, que más allá de un maquillaje a tono, precisa un mantenimiento mínimo para que cada vez que un artista se disponga a exhibir su obra no tenga que empezar por coger la espátula, la escoba y el recogedor.

Una aprobación presupuestaria favorecida, además, por la venta de varias parcelas municipales. Aquí, precisamente, es donde se echa de menos que dichos espacios no sean destinados a viviendas sociales para que el consejero de vivienda del Principado de Asturias, el comunista Ovidio Zapico, comience a trabajar de una vez, tratando de aliviar un problema que en toda Asturias sigue siendo trágico.

Hay que celebrar, igualmente, que la sede de la Asociación de Mayores de Tapia, en la antigua Casa del Mar, disponga por fin de la calefacción que la anterior corporación socialista le prometió en vísperas electorales, y que nunca cumplió, nunca. Por otro lado, y al margen del erario municipal, la Residencia de Artistas El Faro, que la consejera socialista Vanessa Gutiérrez pretendió en vano bautizar como “El Faru”, sigue siendo un proyecto fantasma tres años después de su comienzo.

En fin, ojalá todas las obras que ahora se programan y presupuestan, no sólo no se dilaten en el tiempo, sino, y, sobre todo, que sean realizadas con el rigor que la cosa pública demanda. Como decía el tapiego Alfonsín “das avellanas”: “hoy, rueda la moneda”.