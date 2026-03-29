No es cierto que las muertes sirvan para algo (además del dolor y el sufrimiento al que someten a sus seres queridos).

Un año después seguimos recordando aquella especie de zozobra que sacudía Cerredo el día del accidente. Y es que quiénes nos acercamos hasta allí, intuíamos en las miradas que aquella desgracia tenía algo de “anunciada”. Un secreto a voces que terminó cumpliendo los peores pronósticos.

Cinco trabajadores muertos son demasiados para ser asimiladas por una comarca en la que David, Jorge, Iván, Rubén y Amadeo eran mucho más que nombres. Eran vecinos con familias y amigos a los que han provocado un duelo que aún compartimos a ambos lados de la cordillera.

Unas muertes de las que la justicia aún no ha decidido quiénes son los culpables, pero de las que nos han ido relatando una realidad tan difícil de asimilar en el siglo XXI que deja poco margen para que tengamos alguna duda al respecto.

Y estas muertes fueron la puntilla para casi toda la minería de nuestra comarca, la sospecha se extendió y los permisos se han ido modificando a golpe de vidas humanas.

En un territorio ansioso de futuro y oportunidades como el nuestro, el tiempo se va agotando. Necesitamos trabajo, pero nunca a cualquier precio ni tampoco de cualquier manera. Pero sobre todo y por encima de todo, necesitamos certezas y justicia. ¡No podremos soportar más decepciones!

Las vidas de nuestros compañeros nos mostraron lo peor de la realidad laboral de esta comarca, pero también que, por primera vez en mucho tiempo, podría existir una esperanza en otras explotaciones.

Sin embargo, parece cierto aquello de “no hay dos sin tres” y la desgracia regresó.

Y en esta incertidumbre de permisos que se va alargando quienes siempre pierden son los mismos, los trabajadores. ERTES, paro y un futuro que aún no ha escrito su final.

En CCOO sabemos de lo que hablamos; y por eso hemos estado y estaremos con quiénes más nos necesitan, que nadie se lleve a engaños.