Valdés y sus ríos I: la furia del río Negro

Cada segundo que contemplamos el río Negro, en Valdés, pasan ante nuestros ojos más de dos mil litros de agua. Si no apartáramos la mirada de su curso durante un año entero, habrían corrido frente a nosotros más de 69.000 millones de litros. Pero el río Negro es mucho más que una corriente incesante.

Antonio García Miñor lo afirmaba hace casi medio siglo en su novela "Biografía del río Negro", cuando escribía que "en sus márgenes se desarrolla el vivir de una serie de hombres y mujeres mientras el río pasa día y noche, a todas horas, apacible o turbulento, para morir también de continuo, al llegar a la playa".

El aparentemente tranquilo río Negro —cuya denominación sigue siendo un enigma— no son solo sus más de 27 kilómetros de recorrido. A él pertenecen también 88,87 kilómetros cuadrados del territorio valdesano, controlados por sus 15 afluentes, nueve por la margen derecha y seis por la izquierda, que suman más de 128 kilómetros de cauces tributarios. Entre todos ellos, el Carlangas es, sin duda, su rey.

De vez en cuando, como bien saben los valdesanos, el Negro muestra su bravura y reclama sus dominios. Así ocurrió en una decena de ocasiones a lo largo del último siglo, destacando por encima de la famosa riadona de 1959. Entonces quedaron anegadas todas las vegas del río y las de sus afluentes, incluyendo amplias zonas del casco urbano de Luarca. El agua superó los muros levantados por el hombre confiando en poder contenerla. El río impuso su ley, y los chalanos navegaron por las calles de La Fuente y El Crucero, e incluso por el parque del Ayuntamiento.

El río Negro, sin embargo, no es valdesano de nacimiento. Se alimenta de los manantiales del vecino y hermano concejo de Villayón, al pie de El Sellón, a más de 600 metros de altitud y en la confluencia de las sierras de Panondres y Buseco. Desde allí desciende raudo buscando el Cantábrico por el camino más fácil: relativamente recto, con orientación suroeste-noreste, marcado por el contacto entre dos tipos de rocas con distinta resistencia. Por un lado, las pizarras de Luarca; por otro, las areniscas y cuarcitas de la Serie de Los Cabos.

En su trayecto, el río labra las rocas de las zonas más elevadas del concejo y transporta ingentes cantidades de materiales arrancados de las laderas hasta depositarlos en el mar. Hoy en día sabemos bien que los ríos no son solo cursos de agua: son sistemas complejos y dinámicos que transportan agua y sedimentos —arenas, gravas, cantos rodados…— y que construyen y transforman el paisaje.

Así, en las zonas cercanas a la desembocadura, el rasgo más característico del relieve son las amplias vegas de morfología plana, formadas durante sucesivos episodios de crecida y que reciben un nombre muy preciso: llanuras de inundación. Raicedo, La Capitana, Luarca… se asientan sobre estas vegas inundables, que nuestros antepasados conocían y respetaban más a la hora de ubicar sus viviendas.

Los científicos no conocen con certeza la edad de los ríos valdesanos, aunque estiman que tienen al menos dos millones de años. Afirman también que, hace aproximadamente 110.000 años, el río discurría unos 20-25 metros por debajo de su posición actual, marcada entonces por un nivel del mar situado varias decenas de metros por debajo del actual. Desde hace unos 11.000 años, el sereno río Negro, a cuyo lado transcurre nuestra vida diaria, fluye por donde hoy lo vemos.

El río ha puesto sus condiciones y ha moldeado las costumbres, la economía, el desarrollo… en definitiva, la vida de buena parte del concejo valdesano y, muy especialmente, de su capital. El río nos da de beber, hace fértiles las tierras, ha configurado el relieve donde vivimos, abastece la arena de nuestras playas y hasta lo hemos escogido como escenario para celebrar nuestro día más importante: el 22 de agosto.

Incluso Luarca es como es gracias a las vueltas y revueltas del río Negro, quizá intentando retrasar su inevitable final en el Cantábrico. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están íntimamente unidos al río. Valdés es sus ríos.