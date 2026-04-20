Tapia de Casariego en un paquete

El planeta tierra parece girar sin parada, y los turistas llenan los cuatro puntos cardinales del mapa como si el mundo se fuera acabar mañana mismo. Ciudades y pueblos se afanan por atraerlos inventando lo imposible, y tratando de hacer de todo ello una divisa en favor del arca pública. Las localidades pequeñas, supuestamente, compiten en inferioridad de condiciones, pero solo supuestamente. Tapia de Casariego no puede agrandar más su belleza natural por tierra, mar, y aire, lo que le ha venido de serie y desde el principio de los tiempos, nunca mejor dicho. Todo esto es mucho, pero insuficiente.

El gran aliciente del surf vuela sobre las olas tapiegas desde 1964, lo que viene siendo aprovechado para la celebración desde 1971 de pruebas de todos los rangos y banderas, y que le han servido de atalaya en los medios de comunicación de medio mundo. El golf, desde 1994 es tal vez el recurso menos aprovechado, si tenemos en cuenta que se puede ofertar todo el año. Es más, muchos turistas con gran poder adquisitivo, prefieren alejarse del estío para la práctica golfista. Apostar por el golf es hacer caja, seguro.

“El Kartódromo de La Roda”, de los mejores de España, es desde 2010 otro de los grandes alicientes tapiegos compatible con cualesquiera de los anteriores, muy familiar y atractivo. Además, presenta, a mi juicio, un aliciente muy similar al más reciente de los reclamos tapiegos, “Aguaxosa Aventura” en Salave, un circuito de cuerdas en plena naturaleza que desde 2024 está diseñado también, para toda la familia. Muy acorde, incluso, con El Jardín de Camarada en Mántaras, que oferta un escaparate infantil divertido y didáctico.

Pues nada, que la unión hace la fuerza, y este paquete de atractivos tapiegos es una joya en bruto que convendría consensuar y diligenciar con el calendario en la mano. La hostelería con sus manjares, y la hotelería tapiega con su hospitalidad, deberían estar en este proyecto. A su vez el consistorio, con una programación vacacional de visitas guiadas, debería bendecirlo todo.