Esperando a los artistas en Tapia

La Consejería de Cultura y la autoridad portuaria del Gobierno del Principado de Asturias se disponen, ya era hora, a abrir en el Faro de Tapia una Residencia de Artistas que levanta gran expectación. Y escribo ya era hora, porque el proyecto fue hecho público el 17 de diciembre de 2022 durante la alcaldía de la socialista de Ana Vigón, y a cargo de la anterior consejera del ramo Berta Piñán, empeñada, inicialmente, en insultar este emplazamiento con el sobrenombre de "El Faru". Dicha ocurrencia, afortunadamente, no salió adelante. Dichas obras finalizaron en junio de 2024.

El caso es que desde 1992 este equipamiento marítimo mantiene su funcionamiento a distancia, por lo que permanece vacío por completo. Con 225 metros cuadrados, más el patio interior, está llamado a ser una fábrica de creaciones que la propia villa tapiega debería poner en valor y aprovechar en su totalidad. Y aquí no cabe rasgarse las vestiduras, desde el año 1992 El Faro de Tapia fue acotado por la Administración, sin dar opción a su disfrute público. Afortunadamente, este concejo enclavado en un gran saliente al mar, cuenta con infinidad de miradores, algunos de ellos en pleno casco urbano, y abandonados a su suerte. El Cuitelo, o San Martín, entre ellos.

Nada sabemos de momento, acerca de cuáles serán las iniciativas a tomar; si nacidas de los propios residentes, de los artistas internacionales invitados, o si por el contrario, tal y como se viene haciendo en algunos equipamientos de este tipo en otros países, estarán abiertas, también, a las sugerencias de la propia ciudadanía donde se ubica. El entorno natural de la villa tapiega ofrece un escenario capaz de despertar las mayores emociones artísticas, y de embelesar a cualquiera.

Al aire de la posible aceptación de sugerencias, en el puerto tapiego el faldón inferior de la Casa del Mar es un punto en el que a modo de gran lienzo ondulado convergen todas las miradas de su anfiteatro porteño, incomparable. Sería el espacio ideal para convertirlo en un gran mural que nos evocase el pasado marinero tapiego. En este caso, una tenue iluminación nocturna en jornadas vacacionales, podría convertirlo además, en un foco de interés turístico.

Por otro lado, la Capilla Mayor del antiguo Templo Parroquial de San Esteban, revitalizado hace tres veranos con motivo de la Exposición del Cuatrocientos Aniversario de la Fundación de la Cofradía del Carmen (pero cerrada al culto desde hace muchos años), presenta en la desnudez de sus paredes interiores el espacio ideal para una gran obra de arte. También, para la recuperación de su retablo y pinturas casi desaparecidas. Todo ello, sobra decirlo, con la anuencia de la Iglesia, y de sus propietarios privados. Tales han sido las obras ya realizadas con gran éxito, en algunas otras capillas de Asturias. Así pues, y con enorme ilusión, nos queda esperar a los artistas del Faro de Tapia, que vayan afinando su imaginación, también su pentagrama, y que todos lo disfrutemos.