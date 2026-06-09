La tierra del pintor Dionisio Fierros

Límites: Al norte, con el mar Cantábrico; al sur y al oeste, con el concejo de Valdés; y al este con la parroquia de Novellana. Habitantes: 215. Pueblos: Ballota (capital de la parroquia, 110 hab.), Resellinas (0 hab.) y Santa Marina (105 hab.).

Ballota está situada a 118 metros de altitud y a 19 kilómetros de la capital del Concejo. El río Cabo señala la divisoria entre el Concejo a que pertenece y el de Valdés. En la iglesia parroquial (1789), que cuenta con un buen retablo mayor, varias imágenes de mérito y dos lienzos del prestigioso artista local Dionisio Fierros: la Purísima Concepción y San Juan Bautista. El templo fue restaurado a principios de la década de los 70 del pasado siglo, merced a la iniciativa de la Asociación de Vecinos "Dionisio Fierros", nombre con el que también fue bautizado el viaducto situado en el nuevo trazado de la autovía a su paso por Ballota. Obra de gran valor y riqueza arquitectónica, el puente fue distinguido con el Premio Internacional "Alcántara".

Próxima al pueblo y en la margen derecha que accede al río Cabo, existe una cueva conocida por la "Cueva de los gentiles", registrada en el Archivo Geológico de Asturias. Al sur, en la cima de una colina, en la sierra de Las Palancas, desde donde se contempla un hermoso paisaje, se encuentra la ermita de San Roque, con buen acceso rodado. Allí se celebra el tercer domingo de agosto una concurrida romería, la de San Roque "El Picu".

Ballota fue nombrado en 1960 "Pueblo más bonito de Asturias". Santa Marina está situada a 100 metros de altitud y a 18 kilómetros de la capital del concejo y posee el particular atractivo de la tranquilidad. Un paseo por los alrededores, especialmente hacia la costa, nos acerca hasta un agreste acantilado en cuya base existe un conjunto de recónditas playas, de las que destacan La Gairúa y La Conchona o Aguadulce, que pese a tener un difícil acceso bien merece la pena visitar. Agustín Bravo ("Asturias", de Bellmunt y Canella. 1900), escribe que "en términos de Santa Marina se han descubierto recientemente algunas lápidas sepulcrales con inscripciones, que se cree sean del tiempo de los romanos, estando colocada una de las piedras de solera en un hórreo".

Cuenta con una capilla dedicada a Santa Marina, desconociéndose la fecha de construcción, aunque ya a finales del siglo XVII existía, teniendo gran devoción popular la celebración de la festividad de la Santa, hasta tal punto que en 1722 "el Visitador hará constar su malestar porque los vecinos de Ballota iban todos a la misa de la capilla sin que quedara ninguno para la misa popular del templo parroquial, por lo que se perjudicaba a las Cofradías, pues perdían las limosnas que se hubieran de dar" (A. Ardura Parrondo. "Historia del Valle de las Luiñas de Cudillero en el Camino de Santiago". 1992).

La casería de Resellinas, a 420 metros de altitud, se ubica en la ladera de la Sierra de Las Palancas y a 21 kilómetros de la villa capital. En la actualidad está deshabitada, es la única braña vaqueira existente en la parroquia. En sus proximidades se encuentra la ermita de San Roque.

De entre las personas ilustres, no cabe duda de que en primer lugar hemos de destacar al pintor Dionisio Fierros, nacido en Ballota el 5 de mayo de 1825. Siendo aún muy joven se marchó a Madrid, poniéndose al servicio de quien luego sería su maestro en el arte pictórico, Federico Madrazo, que fue quien le sufragó los estudios en la Escuela de Bellas Artes y, luego, un viaje a Italia. Fierros fue un pintor muy prolífico; su arte se hizo casi universal. Hay cuadros suyos en Ribadeo, Universidad de Oviedo, Madrid, Londres, París, en varios países sudamericanos y, por supuesto, en Ballota, concretamente en la iglesia, donde se pueden contemplar dos lienzos cedido por él: "La Purísima Concepción", en el Altar Mayor, y "San Juan Bautista".

Otras figuras ilustres son el doctor José López Fierros (1901-1994) y monseñor Luis María Martínez (1881-1956) que, aunque nació en México, sus padres eran de Ballota, donde contrajeron matrimonio. Ocupó el cargo de Arzobispo Primado de México desde 1937 hasta la fecha de su fallecimiento. Respecto al doctor López Fierros, su padre emigró joven a Cuba ,donde empezó trabajando de pinche en una farmacia. Se casó con Pilar Fierros con quién tuvo dos hijos José y Pilar. Antes de fallecer el padre, José había iniciado la carrera de medicina y para no ser una carga para su madre y hermana se marchó también a Cuba. Durante el día trabajaba en una mercería y por la noche iba a la Quinta Covadonga a ayudar como enfermero. Con gran esfuerzo terminó la carrera de medicina en un tiempo récord. Fue médico em Bata (Guinea Ecuatorial) nueve años. Cuando por fin pudo venir de vacaciones a España comenzó la Guerra Civil y se quedó. Ya en Ballota y con tres hijos instaló una clínica. Recibió un emotivo homenaje con motivo de su jubilación.