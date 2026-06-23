"Arduríu Pixuatu" o la recuperación del folclore de Cudillero

El Grupo Folclórico "Arduríu Piaxuatu", de Cudillero, comenzó su andadura en 2023, con el objetivo de recuperar el rico y variado folclore de la villa, prácticamente en el olvido desde mediados de los años 70 del pasado siglo, siendo pieza clave Elvira Bravo, mantenedora y divulgadora de la cultura popular y tradiciones del lugar (bailes, villancicos, habla pixueta y costumbres), que transmitió tanto a hombres como a mujeres durante toda su vida.

Tras su fallecimiento en 1986, a los 94 años de edad, parte de ello se había perdido, hasta que se creó un entusiasta grupo que lo está recuperando. Para ello cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cudillero y de la Asociación "Amigos de Cudillero", pero dependiendo fundamentalmente de los recursos económicos de sus integrantes, quienes incluso confeccionamos los trajes, en base a fotografías antiguas.

Su primera salida fue a Grado para ofrecer un concierto de villancicos pixueto" y la segunda, ya para bailar, en la propia villa de Cudillero, con motivo de la inauguración de la Casa de las Tres Culturas. Posteriormente "Arduríu" actuó en diversas fiestas y romerías del Concejo y en numerosos actos del resto de Asturias y de España.

A modo de ejemplo, citamos la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, La Coruña, Santander, Oviedo (Día de América en Asturias y la Ascensión), Muros de Nalón y, centrándonos en Cudillero, Santa Ana de Montarés, San Juan de Piñera, Ballota, Fiestas en honor de la Virgen del Carmen, Residencia de Ancianos y Cabalgata de Reyes.

Cabe asimismo destacar que, en marzo del presente año, organizó el I Encuentro Folclórico Regional de Cudillero, al que acudieron los grupos "Brisas de Aguilar" (Muros de Nalón), "Folixa" (Carreño) y "La Hedra" (Oviedo). También se desplazó el 13 de diciembre de 2025 a Covadonga, para realizar una emotiva ofrenda a la "Santina" y la lógica demostración de bailes y villancicos.

Por otra parte, el grupo recuperó la secular tradición de la víspera de San Juan, el 23 de junio, con la previa recolección de "maravillas" (margaritas silvestres) que las y los integrantes utilizan como coronas, collares, pulseras y cinturones, recorriendo las valles y adornando las fuentes públicas con las voces de "¡San Juan viene! / ¡Y no se detiene!/ ¡San Juan va! / ¡Otro año volverá!" Finaliza la jornada con un viaje fantástico nocturno a la "Vega´l Palu".

Desde aquí animamos a la juventud a integrarse en "Arduríu Pixuatu". (Por cierto, "arduríu" quiere decir "resplandor que producen de noche los bancos de peces bajo el agua" y, en sentido figurado "armar jaleo").