Arcadina, mirando al mar

Hija de familia muy numerosa, de las de antes, Arcadia Méndez Rivas de los "Carruyo" de toda la vida, es decir, gente de la mar, nació hace 87 años donde vive desde siempre, en el barrio de San Sebastián, todo habitado por pescadores de bajura. Primero a la escuela de doña Bernardina hasta los 12 años, y desde entonces "acarrexando" pescado (en la cabeza sobre grandes barreñones de zinc), del puerto hasta las fábricas de conservas Bravo y Albo. Incluso vendiendo casa por casa, en los pueblos de la contornada.

Casó a los 22 años con José Antonio Mariñas de los "Valencianos". Entre todos, una gran flota de marinería de bajura que al esposo de Arcadina le quedaba pequeña. Por ello, sabedor el dueño de la Fábrica de Conservas Terín, de las mañas marineras de José Antonio, ya conocido por Manolo (en honor a su padre), que por entonces timoneaba la lancha "Mary", lo puso al frente de un barco de altura, el "Terín". Dicho barco acabaría siendo durante su medio siglo de vida, un emblema tapiego. Tanto así, que, hasta el Servicio de Correos imprimió una postal con un telegrama que decía: "Terín en puerto. Todos bien. Abrazos. Pepe". Es decir, con el "Terín" en Tapia, la felicidad era completa.

Mientras, Arcadina, se levantaba cada mañana mirando al mar, del que dependía el éxito o no de la pesca, y el bienestar de las familias tapiegas. Todas, apretando el cinturón y recordando a sus propios hijos, si pedían demasiado, aquello de: "Ay Dios, nenín, mira pal Orrio". Si este peñón, la catedral de mar tapiega, soportaba vaga de mar, llegar a fin de mes, era más difícil.

Manolo, "pucha calada", se mostraba espléndido y dadivoso con todo el mundo. Cada otoño junto a su esposa, Antón "de la Marina” y su señora Nadita, emprendían una singladura de placer por España o el extranjero. De los cuatro hijos de Arcadina, los dos varones, ya con estudios náuticos, comenzaron a timonear el último "Terín" hasta su final, ahora con la matriarca Arcadina, felicísima en tierra, siempre mirando al mar.