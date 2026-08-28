La decisión de la pólvora

El río atraviesa los sueños de Allande. Y en el Avellano, sus orillas se rodean de voladores prestos y dispuestos para conquistar el cielo, al lado de la calma mansa de las aguas.

Un 8 de septiembre, como reza el poema de Pablo Neruda, con ganas de tocar el éxtasis: "Hoy este día fue una copa plena,/ hoy este día fue la inmensa ola, hoy fue toda la tierra". Versos que resuenan para celebrar los 30 años de la Peña El Trueno, hecha con sudor y estampidas por generaciones de allandeses, legado celestial que sigue en pie y derrumba el cielo de la Pola.

En la descarga hay presencias entusiastas y ausencias sentidas. El sentir de un pueblo que quiere llamarse por su nombre. La decisión de proyectar el verde, de verdad reluciente el prau, de la felicidad estupefacta...

Momento de ausentar a la lluvia, de recorrer el pueblo de noche como un caballo errante del Palo, de arrimar el hombro cerca de los árboles del Toral o dejar que esa espontaneidad tan allandesa sacuda todo malo presagio.

Bien entrado el Avellano y que llegue hasta cada cocina de La Puela. Quedará un vermut sin aceituna y un volador felizmente llevado al dormitorio. La satisfacción de que en Allande el amor y la pólvora la dejamos para septiembre.