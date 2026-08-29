Réquiem por la coral de Tapia

Como todos los pueblos marineros, esta villa ha venido contando con un feixe de agrupaciones corales desde al menos finales del siglo XIX. Que si el Orfeón Masculino del Círculo de Recreo bajo el magisterio de José Chalóns, o el Coro Femenino del Instituto en manos del catedrático Del Amo.

Ya en 1904 y durante un cuarto de siglo, el Colegio Santa Isabel, regentado por los Padres Agustinos, organizó numerosas sesiones teatrales y de zarzuela para las que contó con sendas agrupaciones corales al efecto, y la dirección del Padre Atilano Sanz. Desde 1927, el Salón Edén mantuvo el telón abierto durante 60 años a base de teatro costumbrista, zarzuela, bailes, cine, etc. Todo ello aderezado de grupos corales locales, con un entusiasmo desbordante; el magisterio escénico de Sofinita Pérez Casariego, y el musical de Asún López Tobalina.

A partir de 1940, esta vez en el Seminario Menor ubicado en el edificio del instituto, sabemos de la formación de la Schola Cantorum con la dirección del presbítero Luis Cortina. Y desde mitad de 1950, se forma el Coro Mixto de Educación Descanso al mando del prolífico tapiego Manolo Galano.

Y ya en 1986 nace la Coral Polifónica de Tapia de Casariego con el empuje inicial del párroco don Cándido Barcia, y el maestro ribadense Antonio López al atril. Después, los jóvenes (luanquín y pixueto, respectivamente), Francisco Javier Fernández, y Ángel Pola, hasta la última batuta en manos de la maestra villaviciosina Ana Mª González Suárez. Entre medias, e incluso compartiendo coristas a finales de la década de 1990 y hasta 2004, la Coral Parroquial (femenina), con Isabel Cuervo, guitarra entre las manos, hizo una fiesta de cada liturgia dominical en nuestra Iglesia de San Esteban. Lo mismo que en la actualidad, con Susa Menéndez al frente.

Pues bien, con todo y el entusiasmo de unirse a las voces de El Franco, y de Ortiguera, la coral tapiega no ha soportado la cascada de bajas, viéndose obligada a cantar el último acorde de su concierto. Ojalá se trate, nada más, de un silencio en la partitura, con un "da capo" en el horizonte.

Para la historia coral tapiega quedan sus andaduras por toda Asturias, con numerosas actuaciones por el resto de España y Portugal, con muy especiales conciertos en la vecina Galicia gracias a la excelente gestión de su siempre presidente, el tapiego de Betanzos, Benigno Vidal. Gracias por tanta música y quedamos a la espera.