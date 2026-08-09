Benjamín Alba, empresario tinetense: "Es el momento para invertir en Tineo, tiene mucho futuro"
"Restauré el Palacio Merás porque veía que mi pueblo estaba yendo a menos y que necesitábamos algo que ayudase a mejorar su imagen"
"Confío firmemente en que pronto tendremos una buena carretera y, cuando llegue, estaremos a treinta minutos de Oviedo"
Benjamín Alba (Tineo, 1946) es uno de esos empresarios que nunca han dejado de mirar hacia su tierra. Fundador de Alvemaco y artífice de la recuperación del Palacio de Merás, reivindica el potencial de un concejo al que considera perjudicado por décadas de espera por unas mejores comunicaciones. Aunque contempla con preocupación el presente, confía en que la llegada de nuevas infraestructuras abra una etapa de oportunidades.
Nunca se ha desvinculado de Tineo, ¿cómo contempla el presente del concejo?
Lo veo oscuro. Quizá el futuro sea más positivo, pero ahora mismo lo veo oscuro por varias razones. Llevamos 25 años esperando la autovía. Dicen que llega, pero todavía no ha llegado, y eso le está restando mucho potencial a Tineo. Uno observa que los concejos de los alrededores prosperan cada día más y que el nuestro va a peor. No sé de quién es la culpa, ni busco culpables. Lo único que quiero es el bienestar de mi pueblo.
¿Cómo recuerda el Tineo de su infancia?
Era un gran Tineo, con más de 20.000 habitantes y un nivel de vida muy alto. No digo que ahora estemos mejor o peor, sino que era un lugar completamente diferente al que tenemos en estos momentos.
Comenzó trabajando con su padre en un taller de forja. ¿Heredó de él su espíritu emprendedor?
Aquellos comienzos me sirvieron mucho para llegar hasta donde he llegado. Allí aprendí a valorar el trabajo y todo lo que se puede conseguir con esfuerzo. Si hemos alcanzado este punto ha sido precisamente gracias al esfuerzo y al trabajo.
Siendo un enamorado de Tineo, ¿por qué se marchó durante un tiempo al País Vasco?
Fui allí para realizar algunos trabajos durante una temporada, pero siempre regresé a mi pueblo. Me voy, pero vuelvo. Soy de Tineo y quizá sea un romántico. Aquí quedamos una serie de empresarios románticos: nos gusta nuestro pueblo y luchamos por él. Por eso siempre regresamos. Nuestras empresas están ubicadas en Tineo. También tenemos actividad fuera, pero continuamos creando empresas aquí.
¿Cómo fueron los comienzos de Alvemaco?
Teníamos un taller de construcciones metálicas y después dimos el paso al alquiler de maquinaria. En aquel momento era una actividad que apenas existía, pero que resultaba necesaria. Así empezamos, fuimos creciendo y hoy tenemos una empresa bastante grande para lo que somos.
¿Qué ha tenido que sacrificar para llegar hasta aquí?
Cuando lo que uno hace le gusta de verdad, nunca mira las horas que trabaja. Siempre digo que llevo muchos años trabajando solo media jornada. El problema es que, para mí, la media jornada en España son doce horas (risas). A partir de ahí ya empiezan las horas extraordinarias.
¿Por qué decidió invertir y crear empleo en Tineo?
Porque es mi pueblo y creo que se lo debo. Prácticamente todo lo que soy se lo debo a Tineo y siento que tengo que devolverle algo.
¿Cómo vivió el momento de dejar la empresa en manos de sus hijos?
Con mucha alegría. Ves que la empresa continúa, que tiene futuro y que ellos lo hacen mejor que yo.
¿Qué significó para usted recuperar el Palacio de Merás?
Es una pregunta complicada. Veía que mi pueblo estaba yendo a menos y que necesitábamos algo que ayudase a mejorar su imagen. Además, el Palacio significa mucho para mí por mi padre. Él compró la huerta del Palacio, construyó allí una casa y fue donde nacieron y se criaron mis hijos. Mi padre siempre soñó con el Palacio. Por una serie de circunstancias, nosotros terminamos comprándolo y restaurándolo. Creo que era algo que le debíamos al pueblo.
Otra de sus grandes pasiones es el Camino de Santiago. ¿Qué encuentra en él para regresar una y otra vez?
Una satisfacción enorme. Es muy difícil explicar lo que uno siente cada vez que llega a los pies del santo. Llevo muchos años haciendo el Camino desde distintos lugares, pero la llegada a Santiago siempre es única. Parece que es la primera vez.
Después de todo lo que ha conseguido, continúa viviendo en Tineo. ¿Qué les diría a quienes dudan si emprender aquí?
Que este es el momento apropiado para invertir en Tineo, porque tiene mucho futuro. Vamos a tener obras importantes dentro de muy poco tiempo y creo que debemos apostar por el concejo. Confío firmemente en que pronto tendremos una buena carretera. Cuando llegue, estaremos a treinta minutos de Oviedo y Tineo será prácticamente un barrio de la capital.
Con las fiestas a la vuelta de la esquina, ¿cómo vive San Roque?
Como siempre, con mucha alegría.
¿Le queda algún sueño o algún objetivo por cumplir?
Todavía me quedan cosas por hacer. No sé si llegaré a hacerlas porque ya tengo muchos años, pero creo sinceramente que aún tengo proyectos pendientes. Quiero crear un buen albergue de peregrinos, mejor que el que tenemos, y poner en marcha otra serie de iniciativas que nuestra empresa tiene previstas en Tineo.
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