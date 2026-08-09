El medio siglo de la Asociación de Amas de Casa de Tineo

Con más de 300 socias y más de 50 años de antigüedad, la Asociación Amas de Casa de Tineo sigue hacia adelante con ilusión y fuerza para entretener, distraer, ayudar, enseñar y apoyar a la gente que forma parte de ella.

Nació en los años 70 y, aunque independiente, formaba parte de las Asociaciones de Mujeres de Asturias. Fueron varias las presidentas y directivas a lo largo de los años en los que llegó a tener más de 800 socias en aquel tiempo en que Tineo rebosaba de vida gracias a la intensa ganadería, las minas de carbón y la térmica de Soto de la Barca, donde la Asociación disponía de un libro aparte de Tineo, con unas 400 socias.

Era importante la labor social que entonces hacía dicha Asociación, cuando las mujeres no tenían la capacidad ni los recursos para viajar o reunirse por sí mismas, cuando las amas de casa de verdad contaban para hacer mil tareas pero no para decidir por sí mismas y muchas de ellas necesitaban el permiso de maridos o padres para viajar, ir a cursos o, simplemente reunirse y charlar.

Se hicieron muchos viajes y cursos de cocina, electricidad, decoración etc. en los diferentes locales que el Ayuntamiento de Tineo siempre cedió gratuitamente y vaya el reconocimiento en estas líneas para todas aquellas mujeres que formaban parte de las directivas y que trabajaban altruistamente para el bien y el disfrute de toda la Asociación.

Actualmente ya no existe la Asociación de Amas de Casa de Asturias y somos totalmente independientes. Aunque ya formaba parte de directivas anteriores, ahora me toca presidir el colectivo junto con Ana González como secretaria y Celestina González como tesorera.

Siempre dedicada para y por mujeres, debido a la Ley de Igualdad hubo que permitir la entrada de socios varones, beneficiando con ello a la otra parte de la población.

Y aunque los tiempos ya no son los mismos y hoy las mujeres gozan de libertad, derechos y autonomía, seguimos haciendo y desempeñando esa enorme labor social, guiándoles y poniendo los mecanismos para hacer reuniones, cursos, viajes, convivencias y aquello que se nos vaya ocurriendo por el camino...

Colaboramos en todo lo que nos pide el Ayuntamiento en el Carnaval y todos los eventos que haya tanto municipales como para Asociaciones sin ánimo de lucro como la del cáncer.

Galicia, pueblos y regiones de León, Asturias, Santander, Madrid, Toledo, París, Covadonga, Feria de Muestras y un Crucero en barco por el Mediterráneo son viajes que año tras año preparamos para acercar a nuestros socios y socias al ocio, la diversión y la cultura, proporcionándoles seguridad, amparo y cuidados. Y muchas risas.

En estas localidades donde se pierde tanta población y cada vez más envejecidas se agradece mucho el tener un sitio al que puedes sentir como tuyo y conocernos y conversar unos con otros para entretener y acercar, para sostener y conversar, para formar parte de algo colectivo que, con la enorme ayuda de las redes sociales, nos mantiene conectados e informados.

Nuestro broche de oro es la Comida Anual que celebramos en noviembre, homenajeando a una de las socias más veteranas y que es totalmente gratuita.

Las sonrisas, las miradas y el agradecimiento de todas y todos ellos son suficientes para seguir trabajando en nuestro Tineo, aportando nuestro granito de arena para hacer de nuestro concejo un lugar donde vivir mejor.

Trinidad Lobato es presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Tineo