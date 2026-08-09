Montse Fernández, alcaldesa de Tineo (PP): “Una de las fortalezas del municipio es que tenemos un polígono industrial muy potente, además somos un pueblo muy hospitalario y hay trabajo”

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández (Gijón, 1977), hace balance de sus tres primeros años al frente del Ayuntamiento cuando encara la recta final del mandato. La popular, ganadera y vecina del pueblo tinetense de Busllón, se convirtió en 2023 en la primera mujer en ocupar la Alcaldía de Tineo, después de ejercer como concejala desde 2015. En esta entrevista defiende el saneamiento de las cuentas municipales como el principal logro de su gobierno y mira con optimismo al futuro con la llegada al municipio del nuevo proyecto de central hidroeléctrica reversible en el embalse de La Barca.

¿Cómo resumiría lo que lleva de mandato?

Creo que el balance de estos tres años es positivo. Hemos situado al Ayuntamiento en los mejores datos económicos de los últimos veinte años. Tenemos una deuda de poco más del dos por ciento, las expropiaciones están prácticamente pagadas y hemos cumplido compromisos que llevábamos en el programa electoral, como el arreglo de la carretera entre Naraval y Paredes. No ha sido un mandato de grandes obras porque la situación económica que nos encontramos era muy ajustada. Además, desde 2023, con el cierre de la central térmica del Narcea disponemos de 1,1 millones de euros menos para atender todas las necesidades del concejo y prestar los servicios municipales. Nos gustaría hacer mucho más, pero ahora mismo la capacidad económica no lo permite.

¿En cifras, cómo está la deuda?

Cuando llegamos al Ayuntamiento la deuda rondaba los tres millones de euros. Nuestra previsión es cerrar este año con poco más de medio millón. Creo que es un resultado muy positivo. Reducir la deuda es importante porque permite que sea asumible. Endeudarse para hacer inversiones es bueno, pero la cuota anual que pagaba el Ayuntamiento era muy elevada y, con un millón de euros menos de ingresos, suponía un lastre importante. Ahora la deuda está ajustada y podemos afrontarla. Incluso después de solicitar un préstamo de 350.000 euros para la carretera de Naraval a Paredes seguiremos teniendo el menor porcentaje de endeudamiento de las dos últimas décadas. No obstante, este año no hemos podido pedir nuevos créditos para inversiones porque la devolución de la subvención del poblado de Soto de la Barca ha provocado una liquidación negativa.

¿Por qué renunciaron al proyecto del poblado?

Porque no vamos a embarcar a los tinetenses a pagar infraestructuras mastodónticas que no van a tener repercusión en el municipio. Vimos que era imposible llegar con la obra a junio de 2026 y, a la vez, el millón de euros ya ingresado nos estaba generando muchos intereses. Nuestra prioridad es mejorar accesos a los pueblos, reparar carreteras, invertir en los colegios o actuar en espacios como el parque Verdeamor y no rehabilitar 14 viviendas en un poblado que está abandonado desde hace muchos años.

¿Qué va a pasar entonces con el poblado, que además está generando situaciones de inseguridad?

Es cierto que el estado del poblado genera problemas de seguridad, pero creemos que la solución pasa por la implicación de otras administraciones. Lo lógico habría sido un acuerdo entre el Ministerio, el Principado, Naturgy y el Ayuntamiento para destinar esas viviendas a alquiler o vivienda social. La vivienda no es una competencia municipal y un Ayuntamiento con un presupuesto de 11,5 millones de euros no puede afrontar una actuación de ese calibre.

Hace unas semanas aprobaron el presupuesto. ¿Qué destacaría?

Es un presupuesto realista, de unos 11,5 millones de euros y refleja la situación económica del Ayuntamiento. Incluye las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística y varias medidas que consideramos importantes. Una de ellas es la apertura de un local de ocio juvenil, financiado con el Fondo de Despoblación, para que los jóvenes dispongan de un espacio con monitor donde reunirse durante los fines de semana y las vacaciones. Mantenemos todas las subvenciones nominativas, con más de 200.000 euros destinados a asociaciones y entidades deportivas, un esfuerzo importante dadas las circunstancias económicas. Además, habrá más de 300.000 euros en inversiones financiadas con la venta de parcelas municipales para mejorar accesos, pistas y carreteras en distintos pueblos. También se contemplan mejoras en el parque Verdeamor y, como novedad, se incluye el comedor escolar del colegio público Verdeamor durante los meses de junio y septiembre. Otra novedad son los convenios con la Cámara de Comercio para asesorar a emprendedores y gestionar el alquiler de despachos y naves municipales. Creemos que permitirá agilizar los trámites y facilitar la implantación de nuevas empresas.

Montse Fernández en el despacho de alcaldía del ayuntamiento de Tineo. / D. Álvarez

Están gobernando en minoría, pero el mandato comenzó con una coalición con Vox. ¿Cómo fue la relación?

Fue una relación complicada. Creo que Vox no entendió que un pacto de gobierno implica diálogo y no imposición. Nosotros gobernamos para resolver los problemas de los vecinos y entendemos que las ideologías deben quedar en un segundo plano cuando se trata de gestionar un ayuntamiento. Los vecinos quieren que se solucionen los problemas de su calle, que se les atienda cuando acuden al Ayuntamiento y que funcionen los servicios públicos. Ese es nuestro objetivo. Desde la ruptura del pacto la relación institucional ha mejorado. Mantenemos una buena relación con los concejales y agradecemos el apoyo de quienes han entendido que lo primero es trabajar por Tineo. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: gobernar pensando en los tinetenses y no en intereses partidistas.

¿Se quedan muchas cosas sin hacer de las que tenían previstas?

Principalmente por la situación económica. Si dispusiéramos de más capacidad financiera haríamos muchas más actuaciones. Cuando llegamos ya conocíamos parte de la situación porque llevábamos ocho años en la oposición, aunque no imaginábamos que sería tan complicada. El cierre de la térmica dejó de aportar alrededor de un millón de euros anual a las arcas municipales y nunca se buscó una alternativa. Confiamos en que los proyectos previstos en la zona de la antigua central, como el proyecto recién adjudicado de construcción de la central hidroeléctrica reversible, mejoren la capacidad económica del Ayuntamiento entre 2027 y 2028.

¿Cómo avanza el desmantelamiento de la térmica y cuál es el futuro de esos terrenos?

Sabemos que Naturgy está ejecutando la renaturalización del río y está el compromiso de ceder los terrenos al Principado para desarrollar un polígono industrial, aunque desconocemos cómo se encuentran esos trámites.

¿Qué le gustaría ver en ese futuro polígono?

Me gustaría que sirviera para que las empresas de la comarca puedan instalarse o regresar al Suroccidente. Pero para que eso ocurra hacen falta buenas comunicaciones. La autovía hasta Tineo y su continuidad hacia Ponferrada son imprescindibles para que las empresas sean competitivas y para fijar población.

El Principado anunció la realización de un estudio para la continuidad de la autovía a Tineo. ¿Cómo lo valora?

Que haya un estudio para que la autovía llegue a Tineo me parece perfecto, pero llega muy tarde. Hay que tener en cuenta que llevamos más de 20 años de retraso con la autovía del Suroccidente. Por eso me parece más bien campaña electoralista, porque si ahora van a hacer un estudio, ¿qué han estado haciendo todos estos años anteriores? Necesitamos una autovía ya y más ahora con la situación que tenemos en la que cada vez que llueve hay desprendimientos en la AS-15 (corredor del Narcea) y hace que se incremente el tráfico por Tineo.

Montse Fernández ante el ayuntamiento de Tineo. / D. Álvarez

Una buena noticia es que Tineo ha ganado población en el último año. ¿A qué lo atribuye?

Creo que la gente valora la calidad de vida que ofrece el concejo. Hay empleo, especialmente en oficios como el sector forestal, la ganadería, la electricidad o la fontanería, y eso hace que muchas personas decidan establecerse aquí. Además, contamos con servicios que ayudan a fijar población: la escuela de 0 a 3 años, el servicio de madrugadores, comedores escolares, actividades extraescolares, escuela de música, instalaciones deportivas y una intensa vida asociativa y cultural. También estamos recibiendo personas que teletrabajan y buscan un entorno tranquilo. Si tuviéramos mejores conexiones a internet y una autovía, ese crecimiento podría ser aún mayor. Después de la pandemia mucha gente ha comprendido el valor de la calidad de vida, y en Tineo existen las condiciones para disfrutarla.

¿Qué fortalezas cree que tiene el concejo para mirar al futuro?

Tineo es un pueblo muy hospitalario y como dije tenemos mucho trabajo en oficios. Además, una de las fortalezas del municipio es que tenemos un polígono industrial potente, es uno de los mayores de Asturias y está ocupado casi al cien por ciento. Las empresas siguen confiando e invirtiendo en Tineo y ahora saldrán unas parcelas a subasta por una nueva empresa que se va a instalar. Así que para quien quiera trabajar, en Tineo hay futuro. Es verdad que tenemos poca vivienda disponible, ya que el noventa por ciento es privada, pero con el crecimiento de la población puede haber propietarios que se animen a reformar y a alquilar. Además, contamos con la reciente concesión del nudo del Narcea a la empresa Magtel que supondrá la construcción de central hidroeléctrica reversible en el embalse de La Barca, lo que va a traer inversión a la zona. Aparte, el proyecto viene acompañado por una parte social muy bonita con convenios con empresas y programas de formación. Yo creo que se abre una nueva etapa de futuro para el concejo y animo a que la gente a que piense en Tineo como un lugar para venir a vivir y también a emprender.

¿Cuáles son los objetivos para lo que queda de mandato?

Seguir mejorando el concejo hasta donde nos permitan las posibilidades económicas. Queremos actuar en carreteras y accesos a los pueblos, renovar espacios como el parque Verdeamor y acometer pequeñas obras que mejoren el día a día de los vecinos. Nuestro principal objetivo es terminar el año con un Ayuntamiento saneado económicamente para poder afrontar inversiones que llevan mucho tiempo pendientes. Nos gustaría seguir mejorando el pavimento de las calles de la villa, las áreas recreativas y las sendas, además de continuar poniendo al día unas cuentas que encontramos muy condicionadas por la deuda, las expropiaciones pendientes y la pérdida de ingresos.

¿Repetirá como candidata del Partido Popular?

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Estoy a disposición del partido y con ganas de seguir trabajando por Tineo, así que, si el Partido Popular de Asturias lo considera oportuno, estoy dispuesta a volver a presentarme.