Radiografía de Tineo, el segundo concejo más poblado de Asturias: treinta años de transformación, despoblación y resistencia rural

Tineo, 1996. El concejo tiene 13.578 habitantes y es uno de los principales focos económicos y sociales del occidente asturiano. La ganadería, la minería, la actividad forestal, el pequeño comercio y una consolidada estructura comunitaria sostienen la vida de sus pueblos y aldeas. Tineo, 2026.

El concejo sigue siendo una potencia ganadera, pero, según señalan sus vecinos, fallan las comunicaciones, las oportunidades de empleo y también el arraigo.

En apenas tres décadas, Tineo (330 núcleos de población repartidos entre esas 44 parroquias) ha perdido cerca de 4.900 habitantes, más de un tercio de su población. Actualmente viven en el concejo alrededor de 8.700 personas, frente a las más de 13.500 registradas a mediados de los años noventa.

Panorámica de Tineo. / Julián Rus

La reducción demográfica no solo se refleja en las estadísticas. Se percibe también en las casas cerradas, en la disminución del alumnado en los colegios, en el envejecimiento de las aldeas y en la desaparición gradual de comercios y servicios.

La caída es todavía más llamativa al contemplarla desde una perspectiva histórica más amplia. El tinetense Daniel Prieto, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, recuerda que Tineo llegó a superar ampliamente los 20.000 habitantes antes de descender por debajo de los 10.000.

A su juicio, esta crisis demográfica está relacionada con factores compartidos por numerosos municipios rurales, pero también con acontecimientos económicos concretos.

Entre ellos menciona el cierre de las minas de carbón y de la central térmica de Soto de la Barca, dos actividades que durante décadas generaron empleo directo e indirecto y ayudaron a sostener población. Prieto considera que el descenso parece haberse estabilizado parcialmente por debajo de los 10.000 habitantes, aunque advierte de que atravesar ese umbral tiene consecuencias importantes.

Bosque autóctono en el cuarto de los Valles. / Ana M. Serrano

"Cuando se baja de los 10.000 habitantes se pierden servicios", explica, y eso sucede por ley. Revertir esa situación, sostiene, es complicado porque requiere "generar empleo estable" y crear condiciones que permitan a las familias desarrollar un proyecto de vida en el concejo.

Un territorio extenso y difícil de comunicar

Con una superficie superior a los 540 kilómetros cuadrados, Tineo es el segundo concejo más extenso de Asturias, tras Cangas del Narcea. Su población se distribuye entre la villa y numerosos núcleos rurales, lo que históricamente ha favorecido una intensa vida comunitaria, tal vez por el aislamiento que sufrió durante décadas, pero también ha dificultado la prestación del transporte, la atención sanitaria, la educación y otros servicios públicos.

Las comunicaciones aparecen de forma recurrente entre las principales preocupaciones de los vecinos. No se trata únicamente de la distancia física con el centro de Asturias, sino del tiempo que tardan en materializarse las infraestructuras anunciadas.

Lucas Santiago, de 59 años, estudió Joyería en Barcelona en 1986 y regresó a Tineo en 1991. Hoy es un reputado ura joyero que trabaja desde su taller de Foyedo. A su vuelta se hizo cargo de una tienda, compró una casa y decidió establecer definitivamente su vida en el concejo. "Hay cosas que mejorar y otras que están bien", afirma. Para él, uno de los asuntos pendientes son las comunicaciones y, especialmente, la lentitud con la que avanzan los proyectos. "Las comunicaciones son importantes, pero los proyectos tardan demasiado en materializarse. Entre que se hace y no se hace la autovía del interior, hay gente que se cansa y busca su futuro en otro lugar", señala.

El problema no es solo que una carretera (en concreto la autovía de La Espina) tarde años en construirse. Durante ese periodo de espera, una persona joven puede finalizar sus estudios, encontrar empleo fuera, formar una familia y dejar de plantearse el regreso. Una infraestructura que llega tarde puede mejorar la movilidad, pero ya no recupera necesariamente a quienes se marcharon.

Exposición de fotos antiguas del paisaje y paisanaje de Tineo en el Festival del Esfoyón de Navelgas. / Ana M. Serrano

Daniel Prieto coincide en la importancia de este problema. Recuerda que el concejo lleva más de veinte años esperando por la autovía y considera que una conexión más rápida con el área central aumentaría la competitividad empresarial de Tineo.

La mejora tendría un efecto especial sobre el polígono industrial de La Curiscada, uno de los principales motores económicos del suroccidente asturiano. "Con unas comunicaciones mejores, sería mucho más competitivo", sostiene Prieto. Lucas Santiago rechaza, sin embargo, la idea de que una vía rápida vaya a provocar una huida masiva de población.

"Cuando abran la autovía no va a escapar todo el mundo. Con una buena vía de comunicación hay más que ganar que perder", defiende. Para explicar la distancia psicológica que todavía separa Tineo del centro de Asturias, recuerda una conversación mantenida durante la inauguración de una exposición en Oviedo. Cuando comentó que regresaba esa misma tarde a Tineo, algunas personas reaccionaron como si tuviera que emprender un viaje extraordinario.

"Parece que ir a Tineo es una aventura, sobre todo cuando se piensa en pasar el puerto de La Espina. Sin embargo, nadie lo plantea igual cuando se habla de ir a otros lugares, como Llanes, que pueden estar a una distancia parecida o incluso mayor", lamenta.

La desaparición del empleo industrial

Hace treinta años, muchas aldeas mantenían familias completas, explotaciones ganaderas, pequeños negocios y una red de relaciones vecinales muy activa. La economía local se apoyaba principalmente en la ganadería, la agricultura, el aprovechamiento forestal, la minería, la construcción y diferentes actividades industriales.

El cierre de las explotaciones mineras y de la central térmica alteró profundamente ese equilibrio. No desaparecieron únicamente puestos de trabajo concretos. También se redujeron la clientela del comercio, el movimiento de la hostelería, la demanda de vivienda y la actividad de empresas auxiliares.

Laureano García, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, ofrece una visión poco optimista sobre la evolución reciente del concejo. "En primer lugar, por la pérdida de población tan terrible que estamos sufriendo y, en segundo lugar, por la situación industrial tras la desaparición de la central de La Barca y de las minas", explica.

En su opinión, Tineo necesita una empresa de suficiente dimensión para generar empleo y actividad a su alrededor. "Nos falta una empresa potente que dinamice el concejo", resume. García también señala el debilitamiento de dos sectores fundamentales para la vida cotidiana de la villa: el comercio y la hostelería. "El comercio está desapareciendo y la hostelería, que era una potencia, está perdiendo fuerza", advierte.

A ello añade el clima político municipal. Considera que el enfrentamiento continuado entre partidos no contribuye a transmitir estabilidad ni confianza a quienes podrían invertir, emprender o establecerse en el territorio. "No se ofrece una buena perspectiva de futuro cuando los responsables municipales mantienen un enfrentamiento constante", sostiene.

Una potencia ganadera con menos explotaciones

La ganadería continúa siendo uno de los principales motores económicos de Tineo. El concejo sigue destacando por su producción lechera, su industria agroalimentaria y la calidad de productos vinculados al territorio, como el chosco, producto con IGP único. Sin embargo, existen menos explotaciones que en los años noventa. Las que permanecen son generalmente más grandes, tecnificadas y productivas, pero necesitan menos trabajadores. Esta modernización ha permitido conservar una elevada capacidad productiva, aunque no ha logrado mantener la población.

Tineo produce más con menos personas, pero esa eficiencia no se traduce necesariamente en una mayor vitalidad demográfica. Cuando desaparece una explotación familiar, no se pierde únicamente una unidad productiva. También puede marcharse una familia, cerrarse una vivienda y reducirse el número de niños en una escuela. Lucas Santiago considera que, pese a la percepción generalizada de falta de oportunidades, hay empresas que tienen dificultades para contratar.

"Trabajo no falta completamente. Hay empresas que no encuentran gente", afirma. El problema, añade, es que muchas personas no quieren establecerse en un entorno rural o no encuentran en él los servicios y las condiciones de vida que esperan.

Esta aparente contradicción ayuda a comprender el problema. Puede haber puestos sin cubrir y, al mismo tiempo, una salida continuada de jóvenes. No siempre coinciden la formación de los trabajadores, los empleos disponibles, las ganancias, la localización de las empresas y las expectativas personales.

El arraigo como problema central

Para Lucas Santiago, el principal desafío de Tineo no es únicamente la falta de empleo o de infraestructuras. Es también el desarraigo de las nuevas generaciones. "La gente joven tiene que salir fuera para estudiar. Ese no es necesariamente el problema. El problema es que después deja de venir, pierde el arraigo y ya no se plantea regresar", explica.

Muchos estudiantes se trasladan a Oviedo, Gijón u otras ciudades y conservan inicialmente una relación estrecha con sus pueblos. Regresan los fines de semana, participan en celebraciones y mantienen sus vínculos familiares. Pero, cuando encuentran trabajo y construyen su vida fuera, esas visitas pueden volverse cada vez menos frecuentes.

La pérdida de arraigo tiene un efecto acumulativo. Los jóvenes que se marchan no solo reducen la población presente. También disminuyen las posibilidades de relevo generacional, de apertura de nuevos negocios, de continuidad de las asociaciones y de mantenimiento de la actividad cultural. "La gente que se queda a vivir aquí es la que mantiene el concejo para todos", afirma Santiago.

En su caso, la decisión de regresar estuvo vinculada a una voluntad consciente de vivir en un pueblo y defender la vigencia del mundo rural. Habla de una "ruralidad contemporánea": una forma de vida que no consiste en rechazar los avances modernos, sino en demostrar que es posible combinar actividad profesional, cultura, tecnología y participación comunitaria fuera de las ciudades.

No obstante, advierte de que vivir en un territorio como Tineo exige comprender sus características. "La base es que la persona que quiera vivir aquí sea consciente de lo que significa vivir en el mundo rural", señala.

Más que atraer habitantes

Durante los últimos años se ha presentado el teletrabajo y la llegada de nómadas digitales como una posible respuesta a la despoblación. Lucas Santiago considera que pueden ayudar, pero duda de que constituyan por sí solos una solución estructural.

"Los nómadas digitales pueden ser una solución, pero también un parche. A veces son personas que quieren escapar de la ciudad, pero no necesariamente integrarse con los vecinos", explica.

La permanencia de un pueblo no depende solo de sumar residentes al padrón. También requiere que quienes llegan participen en la vida local, consuman en los negocios próximos, se relacionen con sus vecinos y colaboren en asociaciones, fiestas y actividades colectivas. "Las actividades de un pueblo dependen de su unión", sostiene Santiago.

Esta cuestión resulta especialmente importante en las aldeas pequeñas. Una persona puede residir físicamente en una vivienda rural y, sin embargo, mantener toda su actividad laboral, comercial y social fuera del entorno. Desde el punto de vista estadístico será un nuevo habitante, pero su aportación a la comunidad será limitada.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en atraer población, sino en facilitar su integración y crear vínculos duraderos.

Una población cada vez más envejecida

La edad media de los habitantes de Tineo supera los 50 años y existen casi cuatro personas mayores de 65 por cada menor de 15. El número de nacimientos es reducido y muchas personas jóvenes abandonan el municipio para estudiar o buscar trabajos que no encuentran en el entorno rural.

La salida de jóvenes tiene consecuencias que van más allá de la pérdida inmediata de habitantes. Disminuye la posibilidad de formar nuevas familias, se reduce el alumnado de los centros educativos y resulta más difícil asegurar el relevo en explotaciones, empresas, comercios y asociaciones.

También han cambiado las estructuras familiares. Hace tres décadas eran más frecuentes los hogares amplios, en los que convivían varias generaciones. Actualmente aumentan las viviendas ocupadas por una o dos personas, especialmente mayores.

Esta situación incrementa la necesidad de atención domiciliaria, transporte adaptado y servicios sanitarios próximos. En un territorio disperso, no disponer de automóvil o de una buena conexión de transporte puede limitar seriamente la autonomía personal.

Para la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Tineo, Trinidad Lobato, la respuesta debe pasar por una mayor implicación colectiva. "Hace falta que todo el mundo mire más por el concejo, que se retenga población y que se creen puestos de trabajo", resume. A pesar de su preocupación por la situación general, Lobato reivindica la vitalidad del movimiento asociativo. La organización que preside cuenta con 55 años de historia y alrededor de 350 socios. "En mi asociación la gente responde, es activa y participa en todo lo que organizas", destaca.

Su testimonio muestra que la pérdida de población no ha eliminado la capacidad de movilización social. Tineo conserva asociaciones consolidadas, redes vecinales y personas dispuestas a organizar actividades. El problema es garantizar el relevo y evitar que ese tejido dependa cada vez más de una población envejecida.

El Camino de Santiago como oportunidad

Tineo dispone de importantes recursos naturales, culturales y patrimoniales. El Camino Primitivo atraviesa el concejo y constituye una de las actividades con mayor potencial para impulsar la hostelería, el comercio y los alojamientos rurales.

Laureano García defiende que el Camino ya produce un impacto visible tanto en la villa como en las zonas rurales. "Lo que se ve por las calles son peregrinos. Hace poco abrió el cuarto albergue del concejo y eso es una fuente de ingresos importante", señala.

Para García, el Camino puede actuar como estímulo económico y contribuir a que algunos núcleos mantengan servicios. Sin embargo, no debe presentarse como la única respuesta a la crisis del concejo. El turismo es estacional, genera empleos de características muy diversas y no siempre garantiza estabilidad durante todo el año.

Daniel Prieto también considera que Tineo debe aprovechar la promoción del Camino Primitivo, pero insiste en que la estrategia económica no puede depender exclusivamente del turismo.

La necesidad de diversificar la economía

Prieto identifica el sector forestal como uno de los recursos con mayor margen de desarrollo. Tineo dispone de una notable riqueza forestal, pero una parte importante de la madera sale del territorio sin experimentar una transformación suficiente. El objetivo, plantea, debería ser avanzar hacia una industria capaz de aportar mayor valor añadido: aserraderos modernos, fabricación de componentes, biomasa, construcción en madera o elaboración de productos terminados.

También recuerda que Tineo conserva cierta actividad extractiva y señala las posibilidades asociadas a nuevas inversiones energéticas, entre ellas las relacionadas con los aprovechamientos hidroeléctricos del embalse de La Barca.

A estos ámbitos se suman la industria agroalimentaria, la producción de calidad, los cuidados, los servicios ambientales y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La diversificación es especialmente importante porque permite reducir la dependencia de un único sector. La historia reciente del concejo demuestra las consecuencias de concentrar demasiado empleo en actividades que pueden cerrar o transformarse en poco tiempo.

Un territorio que aún conserva recursos

A pesar de las dificultades, los vecinos rechazan que Tineo sea un territorio sin posibilidades. Lucas Santiago recuerda que se encuentra a unos 45 minutos del centro de Asturias y que dispone de suelo, paisaje, actividad empresarial y recursos productivos.

Para quienes ya cuentan con un empleo estable, considera que el concejo puede ofrecer una elevada calidad de vida. "El problema de la despoblación se ve de manera distinta cuando una persona está situada y tiene trabajo. Para esa gente, Tineo es un lugar maravilloso", afirma.

La dificultad aparece para quienes todavía tienen que construir su trayectoria laboral. Sin oportunidades adecuadas, buenas conexiones y servicios suficientes, la calidad ambiental no basta para retenerlos. Tineo mantiene una importante fortaleza ganadera, conocimiento profesional, industria agroalimentaria, patrimonio cultural, recursos forestales, infraestructuras empresariales y una villa que continúa actuando como cabecera administrativa y comercial.

Vista de Navelgas. / Ana M. Serrano

También conserva un tejido asociativo capaz de movilizar a centenares de personas. Las palabras de Trinidad Lobato muestran que, cuando se organizan actividades, existe una comunidad dispuesta a participar.

Producir no es suficiente

La comparación entre 1996 y 2026 deja una conclusión aparentemente contradictoria. Tineo continúa siendo un territorio productivo y mantiene una notable importancia ganadera, pero su estructura demográfica y social se ha debilitado. Las explotaciones son más modernas, las comunicaciones digitales han avanzado y algunos servicios han mejorado. Sin embargo, hay menos habitantes, menos jóvenes, menos familias y menos actividad cotidiana en numerosas aldeas.

El futuro del concejo dependerá de su capacidad para transformar su fortaleza productiva en bienestar y oportunidades de vida. No se trata únicamente de crear puestos de trabajo, sino de garantizar que esos empleos permitan permanecer en el territorio y de que las familias que eligan la vida rural sepan entenderla y trabajar en equipo, en comunidad.

También será necesario acelerar las comunicaciones, diversificar la economía, aprovechar los recursos forestales, reforzar el polígono de La Curiscada, facilitar el acceso a la vivienda y apoyar el relevo generacional.

El Camino de Santiago puede contribuir, pero no sustituirá por sí solo a la actividad industrial perdida. Los nuevos residentes y los nómadas digitales pueden sumar población, sin embargo, su llegada tendrá un impacto limitado si no se integran en la comunidad. Las empresas pueden ofrecer empleo, pero tendrán dificultades para cubrirlo si el territorio no proporciona vivienda, transporte y servicios.

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Treinta años después, Tineo sigue produciendo leche, alimentos, madera y energía. Conserva paisaje, identidad y una fuerte cultura rural. Mantiene asociaciones activas y vecinos que decidieron regresar, quedarse o construir allí su proyecto vital. La gran pregunta es si será capaz de convertir esos recursos en población, arraigo y futuro.